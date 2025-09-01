Афганистан потрясло мощное землетрясение: количество жертв растет

Землетрясение в Афганистане / © Reuters

В Афганистане произошло 6-балльное землетрясение. В результате трагедии 622 человека погибли и более 1500 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Подробности

В результате землетрясения магнитудой 6 баллов пострадали более 1500 человек, сообщило в своем заявлении министерство внутренних дел Афганистана, контролирующее движение «Талибан». Как отмечается, количество погибших достигло 622 человек. Ранее государственное вещание «Радио и телевидение Афганистана» (RTA) сообщило о количестве жертв около 500 человек.

В Кабуле, столице страны, органы здравоохранения заявили, что спасатели спешат добраться до отдаленных деревень.

«Данные только из нескольких клиник показывают более 400 раненых и десятки смертей», — заявил представитель министерства Шарафат Заман, предупреждая об увеличении количества жертв.

На снимках Reuters Television видно, как вертолеты вывозят пострадавших, а жители помогают солдатам и медикам переносить раненых в машины скорой помощи.

По словам руководителя информационного отдела провинции Кунар, количество погибших составляет 250, а раненых — 500. Добавляется, что количество жертв может измениться.

Предварительно, в одном селе погибли 30 человек, сотни раненых доставили в больницы.

Спасатели пытались найти выживших в районе, граничащем с пакистанским регионом Хайбер-Пахтунхва.

Напомним, в Дагестане было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Толчки почувствовали жители многих населенных пунктов.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров, в 51 км к северо-западу от Дербента и в 28 км к востоку от города Избербаш. Кадрамы события в соцсетях поделились жители разных городов Дагестана. В частности, во время игры между командами «Магма» и «Азерпетрол» на стадионе четко почувствовали толчки, но матч продолжился.

В региональном управлении МЧС заявили, что жертв и разрушений пока нет.