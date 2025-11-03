Афганистан потрясло мощное землетрясение: много погибших

Эпицентр землетрясения был на глубине 28 км / © Associated Press

На севере Афганистана в ночь на понедельник, 3 ноября, произошло землетрясение магнитудой 6,3. По меньшей мере, десять человек погибли.

Об этом сообщает Reuters.

По данным местных властей, на которые ссылается агентство, еще около 150 получили ранения. Спикер провинции Балх Хаджи Заид сообщил, что землетрясение разрушило часть святыни Мазари-Шариф — Голубую мечеть.

Это землетрясение также ощущалось в регионах Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, граничащих с севером Афганистана.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 28 километров вблизи города Мазари-Шариф и поселка Хулм. Мазари-Шариф — это столица северной провинции Балх и один из самых населенных городов на севере Афганистана. По оценкам ученых США, землетрясение может привести к сотням жертв.

Напомним, 1 октября Филиппины уже всколыхнуло землетрясение. Больше всего пострадала северная часть Себу, где объявлено состояние бедствия. Погибли около 70 человек.