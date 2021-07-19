Афганистан провел переговоры с "Талибаном" на фоне эскалации насилия: о чем договорились

Афганистан провел переговоры с "Талибаном" на фоне эскалации насилия: о чем договорились

Делегации согласились ускорить мирные усилия, но о прекращении огня на переговорах не было.

Власти Афганистана и исламистской группировки "Талибан" завершили двухдневные переговоры, договорились ускорить мирные усилия и беречь гражданскую инфраструктуру.

Об этом пишет афганское издание Tolo News.

Председатель Высшего совета национального примирения Абдулла Абдулла на переговорах с "Талибаном" заверил в приверженности правительства Афганистана к миру и заявил, что двухдневные переговоры были хорошей возможностью для обеих сторон четко изложить свои позиции.

В совместном заявлении говорится, что стороны будут искать общий язык, чтобы вывести страну из той ситуации, в которой она оказалась. Однако в заявлении о деэскалацию насилия и прекращения огня не упоминалось.

Также стороны договорились защищать гражданскую инфраструктуру страны, предотвращать человеческие жертвы и сотрудничать в гуманитарной сфере.

Кроме того, обе стороны поблагодарили Катар за организацию переговоров и другие страны за поддержку мирного процесса.

Напомним:

1 мая США и НАТО начали выводить свои войска из Афганистана, таким образом требуя положить конец длинной в американской истории войне.

таким образом требуя положить конец длинной в американской истории войне. Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 5 августа% территории Афганистана.

Между тем США вывели из Афганистана 95% своих войск.

С момента, когда президент США Джо Байден принял решение вывести войска, Пентагон, чтобы вывезти военные грузы, совершил эквивалент примерно 984 рейсов военно-транспортных самолетов C-17. Более 17 тысяч единиц военного имущества были переданы Управлению тылового обеспечения Минобороны для уничтожения. США также передали Минобороны Афганистана семь объектов.

Кроме того, накануне командующий сил США в Афганистане генерал Остин Миллер сложил с себя полномочия.

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