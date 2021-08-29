Афганка родила девочку на борту эвакуационного самолета: фото

Девочку назвали Хавва.

На борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший эвакуационный рейс из Кабула в британский Бирмингем, родила 26-летняя женщина.

Об этом сообщает издание Anadolu.

Сообщается, что у афганки Соман Нури начались роды на высоте десять тысяч метров в воздушном пространстве Кувейта. О схватках она сообщила членов экипажа. Поскольку на борту медиков не оказалось, то экипажу пришлось справляться собственными силами и действовали по правилам, что их учили.

Афганская беженка Соман Нури родила здоровую девочку. Состояние здоровья роженицы и навонародженои ребенка — удовлетворительное. Девочку назвали Хавва — это имя ей дал экипаж. К слову, Хавва — это имя Ева, которое в переводе с турецкого языка означает "воздух".

Anadolu Agency

Как сообщалось, британка не заметила свою беременность и неожиданно родила ребенка. 23-летняя Салли Смит работала в ночном клубе. По ее словам, она не подозревала, что ждет ребенка: у нее продолжались менструации, и она совсем не прибавила в весе. Накануне родов Смит вернулась домой после тяжелой смены и легла спать. Около 10 часов утра девушка проснулась от сильной боли в животе и по совету сестры решила принять ванну. Там у нее отошли воды.

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