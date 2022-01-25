Афины накрыла снежная буря: остановилось транспортное сообщение и закрылись школы

Непогода привела к копапсу на дорогах.

Греческие Афины накануне накрыла снежная буря "Эльпида", поэтому вторник, 25 января, в городе объявили выходным днем.

Сильные снегопады в кране случаются редко, пишет Reuters.

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Непогода привела к копапсу на дорогах. Сотни автомобилей остановились на афинских улицах из-за снега. В столице Греции временно прекратилось железнодорожное и автобусное сообщение. Национальный перевозчик Aegean Airlines упразднил в понедельник все рейсы. Авиасообщения планируют возобновить в среду, 26 января.

В районах Афин и на соседнем острове Эвия прекратили работу пунки вакцинации от COVID-19. В этих регионах и Крите закрыли государственные службы, школы, магазины и банки.

Власти Греции просят жителей ограничить свои передвижения. Владельцев автомобилей призывают использовать цепи для колес. По прогнозам синоптиков, похолодание будет продолжаться до среды.

Как сообщалось, аномальная зима началась в Стамбуле. В турецком мегаполисе выпало 15 сантиметров снега. В городе закрыли автовокзалы и некоторые въезды в город. Кроме того, снизили часы работы госучреждений и частично закрыли школы. Ненастье стало причиной отмены авиационных рейсов и остановки паромного сообщения в одном из крупнейших городов страны.

Стамбул парализован из-за мощного снегопада | Новости мира

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