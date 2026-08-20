"Путин просто разбил Россию о стену": монах из Афона резко высказался о президенте РФ

Путин / © Associated Press

Реклама

Монах из Афона резко высказался о ситуации в России и последствиях правления Владимира Путина. По его словам, действия российского президента привели к изоляции страны, ухудшению экономической ситуации и масштабным потерям для российского общества.

Об этом рассказал монах Андроник из Афона в TikTok .

Реклама

Как отмечает монах, по некоторым комментариям z-патриотов можно сделать вывод, что народ достоин своего правителя. В то же время монах считает, что хороших людей действительно много, но они являются заложниками режима. По его словам, они не могут высказываться внутри России, потому что это очень опасно.

Реклама

Пропаганда, акцентирует он, активно работает, чтобы размыть понимание ситуации гражданами РФ. Он призывает участвовать в социально-политической жизни страны, а не скрываться за позицией «мы никогда не узнаем правду».

Андроник подчеркивает, что Украина не собиралась ни на кого нападать, она проводила антитеррористическую операцию с целью защиты от агрессии РФ, которая с оружием вторглась в суверенное государство.

«К 2022 году горячая фаза войны уже давно была приостановлена, жертв уже не было. А теперь посмотрите, как Путин "освободил" жителей Донбасса. Надо быть совершенно безумным, душевнобольным человеком с отсутствием мозгов, чтобы верить этой пропаганде», — отмечает монах.

Путин — уникален: никто больше не смог нанести России столь сильный вред

«Ядерному государству с огромными ресурсами он просто разбил страну о стену», — заявил монах.

Реклама

Он также отметил, что считает войну против Украины губительной, прежде всего, для самой России. По его словам, Москва потеряла важный европейский рынок, оказалась в международной изоляции и отстала в стратегически важных технологических областях.

Отдельно монах обратил внимание на расширение НАТО после начала полномасштабной войны. Он отметил, что вступление Швеции и Финляндии в Альянс стало одним из последствий российской агрессии.

«Я еще в 2022 году кричал, что то, что делает Путин, это гибель. Гибель для России и горе для окружающих стран, соседей, вообще для всего мира», — сказал он.

И теперь россиянам предлагают идти на выборы, выбирать «Единую Россию» и еще 5 лет полного произвола и апокалипсиса.

Реклама

«Единственное, что Путин смог сделать, это промыть мозги людей. Люди превратились в овощи. Что у нас есть? Все разрушено, полный упадок. Нищета, пьянство, разрушение. Упадок полон. Путин не принес ничего, кроме страданий, горя и разрухи. И это должно закончиться», — считает он.

В то же время, он отметил, что не отождествляет Россию как страну и ее народ с действующей властью.

«Государство и Родина – это разные вещи. Не путайте», — сказал монах, добавив, что верить в будущее свободной России после завершения нынешнего политического режима.

Как мы писали, по оценке ISW, украинские удары по российской инфраструктуре все больше влияют на экономику РФ и заставляют Кремль признавать их последствия. Публичные заявления Владимира Путина свидетельствуют о том, что российские власти уже не могут скрывать проблемы, вызванные войной и атаками Украины. Аналитики считают, что это подрывает кремлевский нарратив о якобы неизбежной победе России. В то же время удары по российским объектам создают для Кремля все большие экономические и политические вызовы. По мнению ISW, ситуация демонстрирует рост способности Украины наносить России ощутимый ущерб далеко за пределами фронта.

Новости партнеров

Новости партнеров