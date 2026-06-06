Африка готовится сдвинуть Россию на газовом рынке

В Алжире начали строить Транссахарский газопровод

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Нигерия, Нигер и Алжир активизировали реализацию масштабного проекта Транссахарского газопровода, обеспечивающего поставки до 30 млрд кубометров природного газа в год в Европу и стать одним из альтернативных источников энергоносителей для европейского рынка.

Об этом пишет издание Business Insider Africa.

Инициатива приобретает особое значение в условиях постепенного сворачивания зависимости европейских стран от российских энергоносителей.

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В частности, на территории Алжира уже стартовали строительные работы по будущему маршруту газопровода. Это стало важным этапом воплощения многолетнего плана транспортировки нигерийского газа через Нигер к европейским потребителям.

Маршрут протяженностью 4128 километров соединит газовые месторождения Нигерии с алжирской газотранспортной системой, по которой топливо будет поступать в страны Европы.

Идея создания Транссахарского газопровода возникла еще в 1970-х годах. В проект неоднократно возвращались в начале 2000-х годов, однако его реализацию долгое время откладывали.

Новый импульс проект получил после полномасштабного вторжения России в Украину. На фоне энергетического кризиса и стремления европейских государств диверсифицировать поставки газа интерес к альтернативным маршрутам существенно возрос.

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Первоначально стоимость строительства оценивалась в 10 млрд долларов. Впоследствии смета увеличилась. По разным оценкам, сейчас реализация проекта может стоить от 13 млрд долларов до 19,5 млрд. долларов.

Запуск газопровода позволит Нигерии расширить доступ к европейскому рынку и дополнить экспорт сжиженного газа. Для Нигера проект открывает возможность усилить роль ключевого транзитного государства региона.

Алжир, уже обеспечивающий около 12% импорта газа в Европейский Союз, получит дополнительные объемы для транспортировки через существующую инфраструктуру.

Параллельно в Африке продвигается еще один крупный энергетический проект. Марокканская государственная компания изучает возможность привлечения финансирования для строительства газопровода, который должен соединить месторождения Нигерии, Сенегала и Мавритании с десятью странами Западной Африки.

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Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится упростить правила импорта газа из ряда стран, в частности, США и Катара, чтобы быстрее заместить российские энергоносители и усилить собственную энергетическую безопасность.

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