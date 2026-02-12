Африка распадается на два континента: где появится новый океан

На Земле может появиться новый океан / © Pixabay

Согласно новым исследованиям, Африка постепенно разрывается вдоль гигантской трещины. Спустя миллионы лет это приведет к появлению нового океана между двумя новыми континентами.

Об этом говорится в статье Newsweek.

Тектонический разлом: как это работает

Раскол происходит вдоль Восточно-Африканского рифта (EAR). Здесь сомалийская литосферная плита (восточная часть Африки) отходит от большей нубийской плиты, образующей остальную часть континента.

Процесс очень медленный — плиты смещаются всего на несколько миллиметров в год. Однако на севере, в регионе Афар (Эфиопия), ситуация выглядит наиболее зрелищно. Здесь расположено так называемое «тройное соединение», где сходятся три тектонических разлома: Эфиопского, Красного моря и Аденского залива.

Когда ждать нового океана?

Земная кора в регионе Афар уже так тонка, что часть ландшафта расположена ниже уровня моря. Ученые объясняют: как только долина опустится достаточно низко, морская вода хлынет внутрь, образуя новый океанский бассейн.

«Скорость расширения наибольшая на севере, поэтому именно там мы увидим формирование новых океанов в первую очередь», — отмечает геофизик из Virginia Tech Сара Стемпс.

Что говорят последние исследования?

Магнитные данные: Новый анализ данных 1960-х годов, опубликованный в Journal of African Earth Sciences, свидетельствует, что Африка и Аравия разошлись первыми, а африканский рифт последовал под действием «суперплюма» — восходящего потока горячей магмы.

«Сердцебиение» Земли: Исследование в Nature Geoscience предполагает, что процесс раскола подпитывается пульсирующими потоками расплавленной породы из глубин планеты. Геологи называют эти импульсы «сердцебиением» Земли.

Хотя до полного разделения континентов пройдут десятки миллионов лет, последствия разлома ощутимы уже сейчас в виде сейсмической и вулканической активности, влияющей на жизнь людей в регионе.

Интересный факт: Восточно-Африканский рифт простирается более чем на 3 500 километров — от Красного моря до Мозамбика.

