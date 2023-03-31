Африканская подмога: сын президента Уганды обещает отправить военных на защиту Москвы

Утратив ориентацию во времени и пространстве, воинственный африканский генерал заявил о желании участвовать в "Сталинградской битве".

Сын президента Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба пообещал послать угандийские войска на защиту Москвы в случае "империалистической" угрозы. При этом он предсказывает победу России, которой якобы поможет в войне против 15% человечества Китай, Африка, Индия и Южная Америка.

Об этом следующий предполагаемый президент этой африканской страны написал в Twitter.

"Называйте меня путинистом, если хотите, но мы, Уганда, пошлем солдат в защиту Москвы, если ей когда-нибудь будут угрожать империалисты", — говорится в сообщении.

Call me 'Putinist' if you will, but we, Uganda shall send soldiers to defen Moscow if it's threatened by the Imperialists! — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) 30 марта, 2023

Очевидно, потеряв ориентацию во времени и пространстве, воинственный африканский генерал также добавил, что с разрешения российского руководства угандийские войска будут участвовать в "Сталинградской битве".

With the aceptance of the Russian leadership, we shall tour the battlefield of Stalingrad! — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) 30 марта, 2023

В еще одном сообщении Мухузи Кайнеругаба заявил, что Африка верит только Путину.

“В Африке мы доверяем только президенту Путину, когда речь идет о Восточной Европе. Запад тратит время напрасной проукраинской пропагандой. В Украине победят Россия, Китай, Африка, Индия, Южная Америка. 75% человечества выиграют против 15%”, — самоуверенно утверждает 48-летний Кайнеругаба, объявивший в этом месяце о своей кандидатуре на президентских выборах 2026 года.

В Африке, мы только путешествуем в Presidente Putin, когда он приедет в Европе. West wasting его время с его useless pro-Ukraine propaganda. Россия, Китай, Африка, Индия, Южная Америка shall win in Ukraine. 75% of humanity shall win against 15%. — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) 30 марта, 2023

Местные эксперты прогнозируют, что именно он станет политическим преемником своего 78-летнего отца Йовери Мусевени в должности президента страны.

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Уганда воздержалась во время голосований в Организации Объединенных Наций (ООН) относительно развязанной Россией войны в Украине, в частности, в этом году, когда речь шла о требовании к государству-агрессору вывести войска с оккупированной территории.

Мухузи Кайнеругаба и раньше отличался противоречивыми сообщениями в соцсетях. Его отец, действующий президент Уганды, в октябре прошлого года даже заявил, что его сын больше не будет публиковать в Twitter сообщения о делах страны после того, как тот пригрозил вторжением в соседнюю Кению.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в африканскую страну Эсватин и подписал безвиз.

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