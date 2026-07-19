Африканская страна обвинила Россию в массовом вербовке граждан на войну против Украины

Наемники в армию РФ / © news.sky.com

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Власти Ботсваны заявили о резком росте случаев обманной вербовки своих граждан на войну России против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Министерства международных отношений Ботсваны, граждане страны привлекают за границу под предлогом трудоустройства, после чего заставляют участвовать в боевых действиях.

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В ведомстве отметили, что количество жертв таких схем «растет с ужасающей скоростью». Также там сообщили, что регулярно получают отчаянные звонки от соотечественников, которые уже оказались на фронте и жалуются на опасные условия.

В этой связи министерство призвало граждан тщательно проверять предложения по трудоустройству за рубежом, чтобы не стать жертвами мошеннических схем.

В Bloomberg отмечают, что Ботсвана — не первая африканская страна, заявившая об обманном привлечении своих граждан к войне России против Украины.

Подобные обвинения ранее выдвигали власти Южно-Африканской Республики и Кении. В частности, в феврале разведка Кении сообщила, что Россия завербовала более тысячи граждан страны для участия в войне. В ЮАР также задержали пятерых подозреваемых в вербовке наемников для российской армии.

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Ранее сообщалось, что в странах Латинской Америки все активнее действуют сети, вербующие людей для участия в войне на стороне России.

Мы ранее информировали, что появляется все большее количество сообщений о вербовке граждан африканских государств для участия в войне на стороне России.

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