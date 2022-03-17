Африканская страна прекращает авиасообщение с Россией

Такое решение принято из-за требований страховой компании.

Авиакомпания Royal Air Maroc (Марокко) на неопределенный срок приостановила все рейсы в Россию из-за требований страховой компании.

Такое сообщение авиаперевозчика из страны в Северной Африке обнародовала вечером 16 марта в своем Telegram-канале Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Только что страховая компания установила запрет на полеты в Россию. Все рейсы аннулируются",— говорится в заявлении марокканской авиакомпании, которое цитирует АТОР.

Ранее воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС, США, Канада, Великобритания, Япония и Австралия. Такое решение было принято из-за развязанной Кремлем войны против Украины. Воздушная изоляция РФ усилена тем, что российские авиакомпании, по рекомендации Росавиации, от 8 марта приостановили международные полеты.

Напомним, сербская авиакомпания Air Serbia от 16 марта отменила все рейсы "Москва – Белград". Пассажиры, купившие билеты, начали получать сообщения об отмене рейсов.

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