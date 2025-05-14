"Африканский друг Кремля": как лидер хунты стал новым символом панафриканизма

Ибрагим Траоре и Владимир Путин. / © Фото из открытых источников

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37-летний военный лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре постепенно выстраивает образ харизматичного освободителя, бросающего вызов западному влиянию и стремящегося вернуть богатства своей страны ее народу. Несмотря на то, что он пришел к власти из-за переворота, его популярность во многих странах Африки только растет.

Об этом сообщает BBC Украина.

В своих выступлениях Траоре решительно выступает против "неоколониализма" и не стесняется указывать на Запад как источник многих бед континента. Он часто ссылается на марксистского лидера Томаса Санкару, убитого в 1987 году, и ставит своей целью продолжить его дело. В 2023 году на саммите Россия-Африка он призвал африканских лидеров прекратить быть "марионетками, которые танцуют каждый раз, когда империалисты дергают за ниточки". Его речь тогда активно распространялась российскими медиа.

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После свержения правительства в 2022 году Траоре решительно разорвал связи с бывшей колониальной метрополией Францией. В то же время страна укрепила сотрудничество с Россией, включая развертывание ее военизированных формирований. В Буркина-Фасо также приняли законодательство, заставляющее иностранные компании передавать долю своих доходов государственной горнодобывающей компании и инвестировать в местные кадры. Это относится и к российской компании Nordgold, которая в апреле получила новую лицензию на добычу золота.

В дополнение к изменениям в сфере недр власти создают национальные золотые резервы и строят первый в стране перерабатывающий завод. Параллельно хунта проводит политику национализации, включая изъятие лицензий у западных компаний. Так, в конце 2024 года Австралийская Sarama Resources инициировала арбитраж против государства после утраты права на изучение месторождений.

В Уагадугу прошел огромный митинг в поддержку капитана Траоре. / © AFP

По словам аналитиков, такая политика вызывает положительные отзывы в других странах региона. "Сейчас он, возможно, самый популярный лидер в Африке", - считает Энох Айкинс из Южноафриканского института исследований безопасности.

Его имидж активно поддерживается в соцсетях, где ходят видео с музыкальными трибьютами якобы от Рианны, Бейонсе или Ар Келли. На самом деле эти ролики созданы искусственным интеллектом, однако они играют свою роль в формировании мифа о новом “африканском освободителе”.

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На минувшей неделе Ибрагим Траоре прибыл в Москву на празднование 80-летия победы СССР над нацистской Германией. В соцсети X он назвал этот визит вдохновением для дальнейшей борьбы против терроризма и империализма, которую, по его словам, он ведет вместе с военными лидерами Мали и Нигера.

Его заявления быстро распространяются за пределы Африки, благодаря активной кампании в соцсетях. По словам исследовательницы Беверли Очиенг, послание Траоре вдохновляет не только публику на континенте, но и темнокожих сообществ США и Великобритании.

Капитан Траоре непринужденно общается с людьми. / © Фото из открытых источников

"Его месседжи легко резонируют с теми, кто знает, что такое расизм, колониализм или рабство", - отмечает она.

Впрочем, на Западе на него смотрят совсем по-другому. Президент Франции Эммануэль Макрон прямо назвал Траоре частью "барочного альянса" между так называемыми панафриканистами и неоимпериалистами. В речи 2023 Макрон обвинил Россию и Китай в манипулировании старыми колониальными ранами и подстрекательстве военных переворотов в бывших французских колониях.

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Несмотря на громкую риторику, Траоре не смог выполнить свое обещание покончить с продолжающимся уже более 10 лет исламистским восстанием. Оно лишь вступает в силу, охватывая соседние государства, в том числе Бенин. Хунта одновременно репрессирует инакомыслие — оппозиционеров, журналистов, активистов. Медиков и даже критиковавших режим судей отправляли на передовую.

Но среди молодежи он остается кумиром. Как объясняет Ринальдо Депаня из International Crisis Group, средний возраст в стране — менее 18 лет, и Траоре успешно встраивается в запрос на новое лидерство.

“Он использует символику Санкары, мастерски управляет информационным пространством и предлагает иллюзию надежды в стране, истощенной войной”, — заключает он.