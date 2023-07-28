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Африканский Союз призывает Путина возобновить "зерновое соглашение" при посредничестве ООН

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Африканский Союз призывает Путина возобновить "зерновое соглашение" при посредничестве ООН

Лидер Африканского Союза заявил о необходимости возобновить "зерновое соглашение", действовавшее при посредничестве ООН / Фото: ТСН.ua

Делегации африканских стран на саммите в Санкт-Петербурге будут настаивать на продолжении Черноморской зерновой инициативы, которую саботирует Россия.

Президент Коморских Островов Азали Ассумани, возглавляющий Африканский Союз, заявил о необходимости возобновить "зерновое соглашение", действовавшее при посредничестве ООН и позволяющее экспортировать украинскую продукцию по Черному морю.

Как сообщает African News, об этом он говорил во время саммита Африка-Россия, который проходит в Санкт-Петербурге.

"Соглашение [о поставках зерна] должно быть возможным, чтобы попытаться спасти тысячи людей, которые зависят от этого импорта", — подчеркнул он.

По его словам, экономическая и продовольственная безопасность Африки окажется под большим риском, поскольку континент уже сильно пострадал от шоковых цен на продовольствие, вызванных перебоями в его поставке.

"Поэтому мы призываем заинтересованные стороны найти общий язык, чтобы разрешить возобновить работу, обеспечить зерно из Украины и России на наш континент", — сказал Ассумани.

Как сообщает Politico, в интервью российским пропагандистам глава Африканского союза сообщил, что делегации присутствующих на саммите государств будут говорить об этом с Путиным, чтобы "увидеть, как мы можем возобновить это соглашение", добавив, что проблема зерна и удобрений. касается всех.

Присутствовавший на саммите глава комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат также заявил, что Черноморская зерновая инициатива "должна работать на благо всех стран мира, особенно африканских".

В Африканский союз входят 55 стран. На российско-африканский саммит в Санкт-Петербург согласились приехать делегации только 17 государств Африки.

Напомним, президент России Владимир Путин подкупает Африку после выхода из "зернового соглашения". Он пообещал некоторым странам отправить бесплатное зерно.

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Дата публикации
Просмотры
1086
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