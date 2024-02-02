Сергиенко добился того, что в июле 2023 года парламентская фракция АдН подала иск в Федеральный конституционный суд о приостановлении поставок оружия Украине.

Российский политтехнолог украинского происхождения Владимир Сергиенко работает помощником немецкого политика и мог получать задания от Федеральной службы безопасности РФ.

Об этом говорится в совместном расследовании Spiegel и Insider.

Журналисты отмечают, что Сергиенко с 1991 года живет в ФРГ, а с 2022 года имеет немецкое гражданство.

По информации расследователей, он был не просто российским пропагандистом, а агентом, завербованным ФСБ.

Сергиенко является помощником депутата "Альтернативы для Германии" казахстанского происхождения Ойгена (Евгения) Шмидта, но работал и со многими другими парламентариями, так или иначе выступавшими против помощи Украине.

Сергиенко добился того, что в июле 2023 года парламентская фракция АдН подала иск в Федеральный конституционный суд о приостановлении поставок оружия Украине, которая якобы осуществляется без одобрения Бундестага.

Расследователи заявили, что многие выступления со стороны депутатов этой партии готовились именно Сергиенко, а текст их он согласовывал с куратором из ФСБ.

В частности, Сергиенко написал речь депутату Бундестага, члену Парламентской ассамблеи Совета Европы Харальду Вайелю во время сессии ПАСЕ, в которой говорилось, что киевские власти открыто преследуют прихожан Украинской православной церкви (Московского патриархата). Все подобные заявления мгновенно тиражируются кремлевскими СМИ.

"Тот же куратор, который согласовывал тексты, обеспечивал Сергиенко и деньгами для его деятельности", — говорится в СМИ.

Согласно метаданным мобильным номерам, по которым агент звонил, было установлено, что они принадлежат сотруднику Девятого управления Департамента оперативной информации Пятой службы ФСБ Илье Александровичу Вечтомову.

Девятое управление занимается Украиной, и Сергиенко, вероятно, оказался в зоне внимания этой структуры как украинский гражданин (российское и немецкое гражданство у него появились только в 2022 году).

Стало известно также, что российские кафиры мобилизуют сотрудников Алчевского металлургического завода. Оно находится на грани прекращения работы из-за нехватки кадров.

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