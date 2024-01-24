Аграрный бунт в Польше: фермеры массово перекрыли дороги по всей стране — подробности, фото, видео

Поляки перекрыли дороги тракторами – протестуют против украинского импорта. Что происходит в соседней стране и чем это угрожает Украине — читайте дальше.

Сегодня, 24 января, акции протеста фермеров охватили всю Польшу. Более двухсот колонн тракторов и сельхозтехники выехали на автомагистрали и национальные дороги. Протест начался в полдень по местному времени.

Об этом сообщает RMF FM.

Главной причиной протестов является недовольство поляков расширением импорта сельхозпродукции из Украины. Фермеры заявляют, что украинские товары наносят ущерб их производству и прибылям.

Rozpoczął się protest rolników на DK 5 koło Dobromierza и Strzegomia на Dolnym Śląsku. @RMF24pl pic.twitter.com/UWtciAnbXU — Bartłomiej Paulus (@BartekPaulus) January 24, 2024

Организаторы предупреждают, что если власти проигнорируют их требования, они продолжат протесты и тракторными колоннами направятся на Варшаву. Это может вызвать коллапс на дорогах и проблемы с поставкой товаров между Польшей и Украиной.

Самый масштабный протест сейчас проходит в Мазовецком воеводстве. Около 100 тракторов полностью перекрыли движение на скоростной трассе №2 в сторону Варшавы.

"Здесь стоит колонна разноцветной техники — желтой, зеленой и красной. На каждом тракторе фермеры устанавливают бело-красные флаги", — сообщил корреспондент RMF FM Михал Добролович.

Польские волонтеры заявляют, в случае необходимости, они снова уедут и даже поедут в Варшаву.

В Новом Городе над Вартой перекрывают национальную дорогу № 11. Это участок между городами Познань и Яроцин. В Мазовии протест продолжается на национальной дороге №61 вблизи Пултуска. К 14:00 водители вынуждены ехать по дорогам местного значения – полицейские переправляют их на эти маршруты.

На Подляшье также есть трудности на трассе DK 19, на участке Хацки – Бельск-Подляский. Там по дороге едет колонна из около 100 сельскохозяйственных тракторов. Завершение акции протеста запланировано на 14.00.

Протест фермеров в Свентокшиском воеводстве вызвал трудности для водителей, колонна тракторов едва не полностью затормозила движение.

В Нижней Силезии протесты были запланированы вдоль национальной дороги №8 от Клодзко до Вроцлава. На почти 90 километрах дороги должно было быть аж 9 групп протестующих.

Напомним, польские фермеры требуют остановить "бесконтрольный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, не соблюдающих европейские стандарты".

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