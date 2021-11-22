"Агрессивные иностранцы под контролем белорусских служб": Польша заявила об очередной попытке штурма на границе

"Агрессивные иностранцы под контролем белорусских служб": Польша заявила об очередной попытке штурма на границе

Польские пограничники зафиксировали за прошедшие сутки 346 попыток нелегального пересечения границы.

В ночь на 22 ноября мигранты пытались прорваться в Польшу. Их штурм контролировали белорусские силовики.

Об этом сообщает пограничная служба Польши в Twitter 22 ноября.

Пограничники зафиксировали группу мигрантов из 150 человек. Они штурмовали участок в поселке Дубичи Церкевне.

"Вчера, то есть 21 ноября, на участке, охраняемом пограничниками в Дубиче-Церкевне, около 150 агрессивно настроенных иностранцев пытались прорваться на территорию Польши. Нападение на польскую границу контролировали белорусские службы", — говорится в сообщении.

Всего в течение 21 ноября пограничники Польши зафиксировали 346 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии. Это на 138 попыток больше, чем было днем раньше. В отношении 56 человек издано постановление о выдворении с территории Польши.

"Другие попытки были предотвращены. За пособничество арестовано 3 человека: 2 граждан Сирии и один гражданин Грузии", — добавили пограничники Польши.

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Напомним, в Польше 19 ноября заявили, что в районе перехода в "Кузнице" не осталось мигрантов, находившихся там более недели.

Как известно, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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