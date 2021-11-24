Агрессивные мигранты бросают камни и применяют шумовые гранаты: в Польше отчитались о ситуации на границе (видео)

Агрессивные мигранты бросают камни и применяют шумовые гранаты: в Польше отчитались о ситуации на границе (видео)

Мигранты применили камни против польских военных и пограничников.

Мигранты с территории Беларуси снова пытались прорваться через польскую границу. Они швыряли камни, ветки деревьев и светошумные гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба польской пограничной службы.

Также читайте Мигранты после небольшого затишья снова штурмовали польскую границу

В Польше говорят, что агрессивные группы мигрантов 23 ноября пытались прорвать границу в районе Дубичи Черковны и Мельник. Беженцы предприняли не менее 267 попыток незаконного пересечения границы. Насчет 44 вынесено решение о выезде из Польши.

Кроме того, отмечается, что около 19:00 группа из более 100 агрессивных иностранцев силой пересечь границу. В польские службы бросали камни. Нападение, как говорят польские пограничники, произошло под наблюдением белорусских служб.

Также, по данным Польши, на другом участке перехода в Мельнике группы из 40 агрессивных иностранцев атаковали польские службы, бросая камни, ветки деревьев, а также применяли шумовые гранаты.

Wczoraj tj.23.11 ок.19.00 grupa более 100 agresywnych cizoziemców siłowo forsowała granicę. W służby polskie rzucano kamieniami.

Atak odbywał się pod nadzorem białoruskich służb. #zgranicy pic.twitter.com/vGwLO5MVvb — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021

На отрезке ochranianym przez Placówkę SG w Mielniku miały wczoraj tj. 40-osobowe grupy agresywnych cizoziemców atakowały polskie służby rzucając kamieniami, konarami drzew, użyte były również granaty hukowe. #zgranicy pic.twitter.com/87naitHT15 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывали в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.