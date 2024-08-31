Агрессия должна стоить дорого: президент Финляндии сделал громкое заявление об ударах Украины по РФ

По мнению Стубба, США могут быстро изменить ход войны в Украине, если отменят все ограничения на использование своего оружия.

Президент Финляндии Александер Стубб, выступая на международной конференции Globsec Forum в Праге, заявил, что союзники Украины должны отменить все ограничения на использование западного оружия для ударов по территории государства-агрессора, которое не прекращает совершать военные преступления.

Об этом пишет "Укринформ".

"Необходимо снять все ограничения на то, что украинцы могут делать. Они абсурдны. Россия ведет незаконную агрессивную войну, она нарушает все международные нормы, не только с точки зрения нарушения суверенитета, она совершает серьезные военные преступления", – заявил президент Финляндии.

Стубб добавил, что хотел бы позвонить своему коллеге в Белый дом и призвать его предоставить разрешение на использование американского оружия по территории РФ. А также позвонить в Пекин и попросить Си Цзиньпина сказать Путину: "Хватит уже". По мнению политика, если бы лидеры США и Китая прислушались к нему и сделали это, ситуация в Украине могла бы быстро измениться.

Пока этого не произошло, в краткосрочной перспективе все партнеры Украины должны помогать ей – финансами, оружием, боеприпасами – для того, чтобы приблизить ее победу на поле боя.

По словам Стубба, Финляндия занимает 6 место по объему помощи Украине в расчете на ВВП страны. Он напомнил, что финны не раз становились жертвами агрессии Российской империи и Советского союза, а в результате Второй мировой войны потеряли 10% своей территории.

Финский лидер также обратил внимание, что сложность ситуации на фронте в Украине не должна помешать миру сберечь "основной фокус этой войны".

"Самая большая битва – это битва за независимость, суверенитет и законное место Украины на Западе. И это сражение Украина уже выиграла. Украина станет членом ЕС, и она станет членом НАТО", – подчеркнул Стубб.

По мнению президента Финляндии, Путин преследовал три цели, когда решил начать полномасштабное вторжение:

"русифицировать" Украину;

не допустить приближения НАТО к границам РФ;

расколоть евроатлантическое сообщество.

Теперь уже очевидно, что каждая из целей кремлевского диктатора потерпела полный крах. По мнению Александера Стубба, осталось окончательно доказать Кремлю и его сторонникам, что агрессия в сторону других стран стоит слишком дорого.

Напомним, премьер Дании считает, что альтернативы победе Украины в войне нет. Мэтте Фредериксен подчеркнула, что Украина должна выиграть войну, по ее мнению, это неизбежное развитие.

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