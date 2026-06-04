"Агрессия может произойти уже сегодня вечером": в Латвии готовятся к нападению РФ

в Латвии готовятся к нападению РФ / © Reuters

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Латвийский генерал предположил, что российская атака по стране НАТО может произойти в ближайшее время и даже «сегодня ночью». По его словам, Россия может использовать преимущество дронов для угрозы странам Балтии.

Об этом пишет Financial Times.

В Латвии прогнозируют российскую атаку на страну НАТО

Командующий Вооруженными силами Латвии делится, что Москва получила технологическое преимущество, которое может использовать для нападения на НАТО до конца 2028 года. Генерал Каспарс Пуданс считает, что преимущество РФ заключается не в лучших технологиях, а в способности производить дроны в больших масштабах и быстро адаптировать их к актуальным потребностям.

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По словам командующего Вооруженными силами Латвии, любой прямой конфликт между Москвой и НАТО может начаться в трех балтийских государствах, которые считаются слабо защищенными от России. Главным недостатком является медленное укрепление обороны восточного фланга Альянса.

Латвийский генерал предупреждает, что Россия может воспользоваться медленными темпами перевооружения Европы, поскольку большинство программ модернизации армии не вступит в силу до 2029 года.

«Если бы я был в Кремле, я бы сказал, что если мы что-то и сделаем, то мы должны сделать это до конца 2028 года», — сказал Пуданс.

В прошлом году страны НАТО согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Цель включает 3,5% ВВП на основные военные расходы и 1,5% на инфраструктуру, которая может быть использована в военное время, например, мосты и железные дороги.

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Некоторые чиновники выразили опасение, что РФ может напасть раньше.

В НАТО прогнозируют, что российское нападение будет использовать аналогичный подход, как в Украине, а также аналогичные технологии. И если Украина и РФ, использующие тысячи беспилотников ежедневно, имеют опыт их создания и запуска, то у НАТО этих знаний не хватает.

Хотя некоторые западные военные лидеры уверены, что они не окажутся в затяжной статической войне на истощение, как Украина, скептицизм в этом вопросе разделяет немало генералов НАТО.

Уязвимость Латвии

Европейские чиновники давно обсуждают уязвимость Латвии перед РФ. На востоке страны есть огромное количество русскоговорящего населения. В каждой из трех стран Балтии находятся многонациональные бригады НАТО. Латвию контролирует Канада, соседнюю Литву — Германия, а Эстонию — Великобритания.

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Опасения относительно уязвимости усилились, когда правительство Латвии не смогло предотвратить случайное падение украинского дрона на нефтяной объект.

Генерал Пуданс подчеркнул, что пока идет полномасштабная война в Украине, России не хватает сил для второго полноценного наступления. Однако как только завершится война в Украине, Москва быстро создаст угрозу странам Балтии, Латвии в частности.

Главнокомандующий Вооруженными силами страны допустил, что РФ может начать с гибридных атак, саботажа, кибератак или дезинформационных кампаний перед основным наступлением.

«Мы живем с предположением, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером», — сказал Пуданс.

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Как НАТО готовится к войне

Напомним, что ряд союзников планирует усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО после падения российского беспилотника на жилой дом в румынском городе Галац.

По словам главы МИД Румынии Оаны Цою, этот инцидент ускорит совместные с Альянсом усилия по совершенствованию систем наблюдения и реагирования, в том числе радаров, истребителей и технологий противодействия дронам.

Подкрепление может включать дополнительные ресурсы от стран-союзников, таких как самолеты для патрулирования воздушного пространства и расширения радиолокационного покрытия для обнаружения целей на низкой высоте.

Россия стремится захватить главные морские пути в Арктике, что закроет для НАТО возможность следить за российскими подлодками и позволит Кремлю держать европейские страны под прицелом ядерных гиперзвуковых ракет.

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По словам министра обороны Норвегии Торе Сандвика, Москва уже сосредоточила большинство ядерного арсенала в Северном Ледовитом океане, расширяет Северный флот и подходит все ближе к территориальным водам Альянса.

Главным очагом возможного противостояния является стратегический пролив между материковой Норвегией и Шпицбергеном. Если Россия заблокирует этот участок, она создаст «бастионную оборону» для своего флота и получит беспрепятственный выход в Атлантику, а радиус действия ее гиперзвукового оружия охватит Лондон, Норвегию и Данию.

Сейчас оборонная тактика НАТО на море базируется на перекрытии узких проходов для российского флота. Поскольку Североатлантический союз полностью контролирует пролив Босфор в Черном море и датские проливы в Балтийском море, северный маршрут остается самой критической зоной потенциального конфликта.

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