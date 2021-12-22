Агрессия России против Украины: лидеры Германии и Британии провели телефонный разговор

Агрессия России против Украины: лидеры Германии и Британии провели телефонный разговор

Лидеры Германии и Великобритании договорились о дальнейшем взаимодействии с РФ для деэскалации вокруг Украины.

Премьер-министр Борис Джонсон провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Среди поднимаемых вопросов была военная агрессия России в отношении Украины.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

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В опубликованном заявлении британской стороны говорится, что Джонсон и Шольц обсудили ряд международных вопросов, в частности, ситуацию на украинских границах из-за военного наращивания России. В ходе разговора они договорились о дальнейшем взаимодействии с РФ для деэскалации вокруг Украины.

"Лидеры обсудили ряд международных вопросов, в частности текущую ситуацию на границе Украины. Они согласились с важностью взаимодействия с Россией для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии", — сообщается в заявлении.

Напомним, 21 декабря канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели первый телефонный разговор. Ключевыми темами были Украина и ультимативный договор о "безопасных гарантиях" Кремля. Перед этой беседой Путин разговаривал с французским президентом.

Следует отметить, что в 200 км от российско-украинской границы находится 122 тыс. военных РФ.

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