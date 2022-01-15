"Ах, к*рва": в Польше олень напал на блогера-охотника и выбил ему глаз (видео 18+)

Мужчина после охоты рискует остаться без глаза.
В Польше во время охоты охотник и жертва сменились местами. Олень напал на мужчину, когда тот пытался его застрелить.
Видео выложили в Сети.
Пострадавшим оказался польский блогер-охотник Лешек Каминский. Он выложил видео, на котором видно, как на него бежит олень, целит рогами в голову и сбивает с ног. В результате у мужчины травмирован глаз.
"Ах, к*рва!", — только и успел сказать блоггер.
На другом видео он показывает результаты нападения животного – травмированный глаз и кровь.
Напомним, что индийский город Алигарх леопард ворвался в школу, зашел в класс и напал на ученика.
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