"Ах, к*рва": в Польше олень напал на блогера-охотника и выбил ему глаз (видео 18+)

"Ах, к*рва": в Польше олень напал на блогера-охотника и выбил ему глаз (видео 18+)

Мужчина после охоты рискует остаться без глаза.

В Польше во время охоты охотник и жертва сменились местами. Олень напал на мужчину, когда тот пытался его застрелить.

Видео выложили в Сети.

Пострадавшим оказался польский блогер-охотник Лешек Каминский. Он выложил видео, на котором видно, как на него бежит олень, целит рогами в голову и сбивает с ног. В результате у мужчины травмирован глаз.

"Ах, к*рва!", — только и успел сказать блоггер.

На другом видео он показывает результаты нападения животного – травмированный глаз и кровь.

Напомним, что индийский город Алигарх леопард ворвался в школу, зашел в класс и напал на ученика.

Читайте также: