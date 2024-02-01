"Ахмат" вместо "Артека": в Госдуме РФ предложили отправить детей в военные отряды Кадырова

Российский политик назвал "Ахмат" образцом для подражания, и призвал российских родителей "брать пример с воспитания юношей на Кавказе".

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов предложил создать детскую версию чеченского батальона "Ахмат", чтобы воспитывать у молодого поколения "патриотизм" и пропагандировать "дружбу народов".

Об этом сообщает The Moscow Times.

Российский политик назвал "Ахмат" образцом для подражания, и призвал российских родителей "брать пример с воспитания юношей на Кавказе".

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По замыслу депутата в структуру под названием "Академия дружбы народов Ахмат" будут принимать мальчиков и девочек со всей страны. К воспитанию молодого поколения будут привлечены представители разных коренных народов России, в частности "чеченские и других северокавказские мужчины". Кузнецов уверяет, что на выходе школьники станут настоящими государственниками.

Первые 100 подростков пройдут подготовку в детском "Ахмате" уже в конце лета.

В программу смены детского "Ахмата" планируется включить известную с советских времен военно-патриотическую игру "Зарница", а также встречи с ветеранами войны с Украиной и так называемыми "историками".

Депутат также выразил надежду, что летняя смена "эволюционирует" в образовательное учреждение, например в военно-патриотический корпус, куда дети смогут приезжать учиться.

По утверждению российских властей, чеченское подразделение "Ахмат" участвует в войне с Украиной. 30 октября прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что на фронте находятся 32 тысячи бойцов этого подразделения.

Напомним, 15-летний сын скандального главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил третью награду через месяц после публикации видео, на котором он избивает арестованного Никиту Журавеля, сжегшего Коран.

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