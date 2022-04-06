Пассажирам, уже купившим билеты на отмененные рейсы, обещают вернуть средства.
Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов на рейсы Дели-Москва-Дели.
Об этом сообщает посольство России в Индии в Telegram.
"Обращаем внимание, что авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по маршруту Дели-Москва-Дели. Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными", – говорится в сообщении.
По информации офиса Air India, средства за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы могут быть возвращены пассажирам в полном объеме.
Напомним, против России подали иск за угнанные самолеты.
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