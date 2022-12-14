Акция "Обменяй папу на тортик": в Дагестане родственникам погибших на войне подарили сладости и цветы (видео)

В Дагестане, входящем в состав Северо-Кавказского федерального округа РФ, родственникам погибших на войне в Украине подарили тортики и цветы.

Видео публикует телеграмм-канал Astra, созданный независимыми российскими журналистами.

Администрация Сергокалинского района Дагестана решила успокоить семьи погибших и посетила с подарками.

"9 декабря наша страна отмечает День Героев Отечества. Сергокалинский район провел ряд мероприятий, посвященных этому празднику, в том числе вручение цветов со сладкими презентами семьям погибших военнослужащих на СВО", – подписала администрация района.

На видео видно, как к женам, детям и родителям пришли представители местных властей со сладостями и букетами цветов. Они выразили соболезнования и поблагодарили "за мужество и отвагу сыновей и мужчин, которые храбро сражались за интересы Родины".

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, российские кафиры в первых месяцах 2023 года планируют провести новую мобилизацию, чтобы восполнить текущие потери на фронте.

По оценкам военного эксперта Олега Жданова, там могут мобилизовать до 2 млн человек и даже ввести военное положение. Эксперт считает, что это было бы проблемой для украинских защитников, но некритичной.

События на фронте, наступление со стороны Беларуси и мобилизация в России Александр Мусиенко

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