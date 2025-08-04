Актер фильмов для взрослых стал министром: что о нем известно (фото)

Министр равенства Аргентины Хуан Карлос Флориан / © Instagram

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Президент Колумбии Густаво Петро назначил новым министром равенства Хуана Карлоса Флориана — политолога, ранее работавшего в индустрии создания контента для взрослых. Назначение повлекло за собой громкий общественно-политический резонанс в стране, где царит консервативная католическая культура.

Об этом пишет Bild.

У 42-летнего Флориана есть диплом престижного Папского университета Хавьера в Боготе. До этого он занимал должность замминистра равенства и имеет долгий опыт в сфере государственного управления.

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Однако наибольшее внимание вызвало прошлое чиновника. Как сообщает Bild, Хуан Карлос ранее снимался в гей-фильмах с откровенным сюжетом и оказывал интимные услуги.

«Политик всегда открыто относился к своему прошлому и особенно активно отстаивал права ЛГБТИК-сообщества», — отмечают местные СМИ.

Скандал вокруг назначения министра

Карьера Флориана в области фильмов для взрослых стала поводом к политическим дискуссиям. Предыдущая глава Министерства равенства долго блокировала назначение этого мужчины на должность своего заместителя.

Недавно она была уволена, после чего президент предоставил Флориану полномочия возглавить ведомство. За три года правления Петро уже сменил более 50 министров.

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Министр равенства Аргентины Хуан Карлос Флориан / © Instagram

Какие задачи стоят перед новым министром?

Министерство равенства было создано в 2023 году. Его цель — расширение доступа к государственным программам для социально уязвимых слоев населения.

«Новый министр должен способствовать привлечению маргинализированных слоев населения к правительственным инициативам», — отмечают в президентской канцелярии.

Назначение Флориана считается частью курса администрации Петро на продвижение прав меньшинств и преодоление дискриминации в обществе, привыкшем к более традиционным подходам.

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