Президент США Дональд Трамп

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что лидер крупнейшей сверхдержавы мира «объективно советский или российский актив». Обвинение прозвучало во время его выступления в Кастелло-де-Виде на летней школе Социал-демократической партии.

Об этом пишет агентство Xinhua со ссылкой на португальские СМИ.

"Он функционирует как российский агент", - заявил президент Португалии.

Трамп создает выгодные условия для России

В своем заявлении Ребелу де Соуза отметил, что политика США, проводимая администрацией Трампа, стратегически выгодна Москве. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты создают условия, дающие России время для продвижения на фронте в Украине.

В отличие от европейских стран, введших санкции против России, Вашингтон, по словам португальского президента, лишь угрожал это сделать. Также он утверждает, что сейчас США поддерживают «привилегированный диалог» с Россией, тогда как европейские страны вынуждены «пробиваться» на последние переговоры в Вашингтоне, направленные на достижение мира.

Лидерство, подрывающее демократию

Кроме этого, Ребелу де Соуза назвал стиль лидерства Трампа подрывающим разделение власти и традиционные демократические структуры. По его мнению, такой подход, который может распространиться даже на вмешательство в частные компании, суды или Федеральную резервную систему, был бы глубоким шоком в другую эпоху. Он отметил, что терпимость к действиям Трампа была создана сегодняшним глобальным эмоциональным климатом.

Хотя, по словам португальского лидера, между США и Россией еще может не существовать альянс, основанный на дружбе или идеологическом соучастии, но администрация Трампа уже сейчас «поочередно защищает стратегические интересы» Кремля.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что медийный образ Дональда Трампа преувеличен и искажен. По мнению Кислицы, реальный Трамп совсем не такой, как его показывают в СМИ. Он мощный собеседник и опытный лидер.