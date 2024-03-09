Активисты "Кибер Сопротивления" сорвали российский госзаказ ракет на 4-6 месяцев — ЦНС

Также Украина получила доступ к документации по изготовлению ракет Х-32.
Активисты Кибер Сопротивления Силы Обороны получили документацию российских ракет и сорвали государственный заказ РФ минимум на 4 месяца.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В сообщении говорится, что в распоряжении киберспециалистов есть документация "Специального Технического Центра" и "Дубненского Машиностроительного завода", где "простые россияне" производят оружие для убийства украинцев.
"Операция длилась более года, и теперь в распоряжении соответствующих органов есть данные для блокирования фирм-прокладок и расширения санкций, ведь РФ не способна производить современные ракеты самостоятельно из-за технологической отсталости", — говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что российский ВПК сейчас ищет новые пути поставки, а госзаказ по ракетной программе впервые с 2022 года задерживается на 4-6 месяцев.
"Результатом операции киберактивистов стали сорванные планы по уничтожению энергетической инфраструктуры и сохранению жизни украинцев", — добавили в ЦНС.
Напомним, ранее сообщалось, что оборудование из Тайваня получали военные предприятия РФ.
Кроме того, мы ранее информировали, что Кремль поставил промышленность РФ на "военные рельсы".
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