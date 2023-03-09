Активисты в Грузии меняют требования: почему отмена скандального закона не остановила протесты

В Грузии, несмотря на заявление правящей партии "Грузинская мечта" об отзыве из парламента скандального законопроекта об "иноагентах", гражданские активисты намерены снова собраться на акцию протеста в центре Тбилиси.

Митингующие стремятся снова собраться на протесты вечером 9 марта, и продлятся они до тех пор, пока Грузия не возьмет "гарантированный прозападный курс".

Об этом заявил член партии "Горчи — Больше свободы" Цотне Коберидзе, пишет SOVA.

Активисты требуют ясности от грузинских властей, как именно они планируют отозвать закон "Об агентах иностранного влияния". А также немедленное освобождение всех задержанных протестующих.

"Сегодня непременно будет акция! Есть много молодых людей, которые не доверяют "Грузинской мечте" и считают, что гарантом сближения страны с Западом есть мы", — заявил Коберидзе.

В свою очередь депутат оппозиционного "Национального движения" Ираклий Фавленишвили добавил, что партии власти "Грузинская мечта" неоднократно "кидала" грузинское общество, поэтому "важно делать что-то, а не давать обещания".

"Это нельзя считать победой, особенно на фоне того, что десятки молодых людей арестованы, а местонахождение многих неизвестно. Все они должны быть освобождены. Наша борьба и волна протестов не прекратится, пока не будет гарантирована европейская перспектива Грузии", - цитирует Фавленишвили грузинский "Первый канал".

Напомним, 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об "иностранных агентах", который очень похож на аналогичный российский закон и противоречит проевропейскому стремлению грузин. В результате в Тбилиси люди вышли на массовый протест.

На улицы столицы Грузии вышли более 15 тысяч человек. К митингующим применили водометы. В некоторых местах демонстранты построили баррикады из скамеек и мусорных баков.

Кроме того, во время протестов люди приносили с собой флаги Украины, слушали украинские песни и скандировали "Слава Україні!"

Впоследствии парламентское большинство партии "Грузинская мечта" пошло на уступки и отозвало уже принятый в первом чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния".

Читайте также: