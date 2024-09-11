Активное контрнаступление россиян в Курской области: эксперт назвал направления, где идут бои

Курская группировка увеличена до более чем 35 тысяч человек.

Российские оккупанты перешли в контрнаступление в Курской области. ВС РФ действуют сразу в четырех направлениях.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

"На второй месяц Курской операции РОВ развернули действия, схожие с тем, что можно назвать контрнаступлением. Фактически, увеличив курскую группировку до более 35 тысяч человек. Командование решило, что этого количества им хватит для вытеснения (украинских сил – ред.) из Курской области", – написал эксперт.

По его данным, движение россиян началось в районе населенных пунктов Апанасовка-Снагость, Журавли-Калинов, Погребки и Борки. Таким образом, РОВ действуют сразу из четырех направлений.

Апанасовка-Снагость – чтобы деблокировать Глушковский район и вернуть контроль над дорогой Коренево-Троицкое.

Журавли-Калинов – для возвращения контроля над логистикой Корнево-Сафоновка с последующим упрощением логистики по северному фронту.

Погребки – выгод на дорогу Льгов-Суджа и саму Суджу с севера.

Борки – закрыть юго-восточный сектор контроля СОУ по реке Псел.

"В целом, в РОВ сейчас отмечается на участке КО количественное преимущество, но так было всегда, со своей стороны, ограниченное применение артиллерии и уменьшение ударов КАБами. Ближайшие сутки покажут, во что это контрнаступление может в итоге вылиться", — отметил эксперт.

Напомним, украинские аналитики DeepState сообщили, что россияне приступили к активному штурму в Курской области.

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