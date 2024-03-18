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Активные боевые действия в РФ: Легион "Свобода России" шокировал потерями армии Путина

Активные боевые действия в РФ: Легион "Свобода России" шокировал потерями армии Путина

Легион "Свобода России". Фото: Телеграмм-канал "ЛСР"

Безвозвратные потери кремлевской армии за 6 дней составили 613 военнослужащих.

За почти неделю активных боевых действий в Белгородской и Курской областях потери армии Путина составляют около 1500 человек.

Об этом сообщает Легион "Свобода России".

"За несколько дней проведения ограниченной военной операции на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск, наш противник понес огромные потери в живой силе и технике. Кремлевские солдаты деморализованы массовой гибелью своих сослуживцев, которые стали бессмысленными жертвами больных путинских амбиций", — говорится в отчете.

Потери кремлевской армии:

Личный состав:

  • Безвозвратные потери: 613 военнослужащих
  • Санитарные потери: 829 военнослужащих
  • В плен: 27 военнослужащих

Уничтоженная техника:

  • 7 танков (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)
  • 20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)
  • 6 гаубиц Д-30
  • 4 БТР
  • 4 миномета
  • 2 МТ-12 «Рапира»
  • 2 2С19 «Города-С»
  • 2 БПЛА ZALA
  • 1 БМ 21 "Град"
  • 1 СПГ
  • 1 комплекс «Муром»
  • 1 станция РЭБ
  • 1 ретранслятор
  • 2 единицы бронированных автомобилей техники
  • 2 единицы инженерной техники (экскаваторы)
  • 57 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой).

Выведенная из строя техника:

  • 1 танк Т-80ПВМ
  • 1 танк Т-72
  • 1 БМП
  • 1 БМ 21 "Град"
  • 2 МТ-ЛБ
  • 1 Мста-Б
  • 1 ТОС-2
  • 1 БМ 21 "Град"
  • 1 2С1 «Гвоздика»
  • 1 станция РЭБ
  • 1 бронированный автомобиль
  • 20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)

Также уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в н.п. Горьковский и другие., которая якобы может сохранять под контролем ситуацию в стране", – отметил российский "освободительный" батальон.

Напомним, утром 18 марта в Белгороде снова заявили об обстреле. Видео взрывов и фото разрушений смотрите ЗДЕСЬ.

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