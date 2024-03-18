Активные боевые действия в РФ: Легион "Свобода России" шокировал потерями армии Путина

Безвозвратные потери кремлевской армии за 6 дней составили 613 военнослужащих.
За почти неделю активных боевых действий в Белгородской и Курской областях потери армии Путина составляют около 1500 человек.
Об этом сообщает Легион "Свобода России".
"За несколько дней проведения ограниченной военной операции на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск, наш противник понес огромные потери в живой силе и технике. Кремлевские солдаты деморализованы массовой гибелью своих сослуживцев, которые стали бессмысленными жертвами больных путинских амбиций", — говорится в отчете.
Потери кремлевской армии:
Личный состав:
- Безвозвратные потери: 613 военнослужащих
- Санитарные потери: 829 военнослужащих
- В плен: 27 военнослужащих
Уничтоженная техника:
- 7 танков (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)
- 20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)
- 6 гаубиц Д-30
- 4 БТР
- 4 миномета
- 2 МТ-12 «Рапира»
- 2 2С19 «Города-С»
- 2 БПЛА ZALA
- 1 БМ 21 "Град"
- 1 СПГ
- 1 комплекс «Муром»
- 1 станция РЭБ
- 1 ретранслятор
- 2 единицы бронированных автомобилей техники
- 2 единицы инженерной техники (экскаваторы)
- 57 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой).
Выведенная из строя техника:
- 1 танк Т-80ПВМ
- 1 танк Т-72
- 1 БМП
- 1 БМ 21 "Град"
- 2 МТ-ЛБ
- 1 Мста-Б
- 1 ТОС-2
- 1 БМ 21 "Град"
- 1 2С1 «Гвоздика»
- 1 станция РЭБ
- 1 бронированный автомобиль
- 20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)
Также уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в н.п. Горьковский и другие., которая якобы может сохранять под контролем ситуацию в стране", – отметил российский "освободительный" батальон.
Напомним, утром 18 марта в Белгороде снова заявили об обстреле. Видео взрывов и фото разрушений смотрите ЗДЕСЬ.
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