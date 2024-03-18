Активные боевые действия в РФ: Легион "Свобода России" шокировал потерями армии Путина

За почти неделю активных боевых действий в Белгородской и Курской областях потери армии Путина составляют около 1500 человек.

Об этом сообщает Легион "Свобода России".

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"За несколько дней проведения ограниченной военной операции на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск, наш противник понес огромные потери в живой силе и технике. Кремлевские солдаты деморализованы массовой гибелью своих сослуживцев, которые стали бессмысленными жертвами больных путинских амбиций", — говорится в отчете.

Потери кремлевской армии:

Личный состав:

Безвозвратные потери: 613 военнослужащих

военнослужащих Санитарные потери: 829 военнослужащих

военнослужащих В плен: 27 военнослужащих

Уничтоженная техника:

7 танков (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)

20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)

6 гаубиц Д-30

4 БТР

4 миномета

2 МТ-12 «Рапира»

2 2С19 «Города-С»

2 БПЛА ZALA

1 БМ 21 "Град"

1 СПГ

1 комплекс «Муром»

1 станция РЭБ

1 ретранслятор

2 единицы бронированных автомобилей техники

2 единицы инженерной техники (экскаваторы)

57 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой).

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Выведенная из строя техника:

1 танк Т-80ПВМ

1 танк Т-72

1 БМП

1 БМ 21 "Град"

2 МТ-ЛБ

1 Мста-Б

1 ТОС-2

1 БМ 21 "Град"

1 2С1 «Гвоздика»

1 станция РЭБ

1 бронированный автомобиль

20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)

Также уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в н.п. Горьковский и другие., которая якобы может сохранять под контролем ситуацию в стране", – отметил российский "освободительный" батальон.

Напомним, утром 18 марта в Белгороде снова заявили об обстреле. Видео взрывов и фото разрушений смотрите ЗДЕСЬ.

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