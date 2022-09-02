Активные боевые действия в Украине завершатся уже через 7-9 недель — Минобороны Эстонии

Эстонская разведка заявила, что активные бои в Украине завершатся уже через 7-9 недель. Затем война станет статической.

Представитель эстонского Минобороны сомневается, что за это время удастся освободить всю территорию Украины. Мол, добиться такого большого успеха за столь короткое время будет очень сложно.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

"До окончания активных боевых действий осталось 7-9 недель — в зависимости от того, когда испортится погода. Затем до весны мы будем иметь дело со статической войной, которую мы сейчас наблюдаем в Донецкой и Луганской областях", — заявил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гроссберг.

Он также прокомментировал контрнаступление украинских сил в Херсонской области.

"Я бы не стал классифицировать это как массированное наступление. Но с начала апреля Украина смогла добиться успехов в Херсонской области", — сказал Гросберг.

По его словам, выход украинских войск в Днепр устранит опасность того, что российские войска попытаются продвинуться в направлении Одессы. Однако переправиться через Днепр будет так же сложно и украинским защитникам.

Гросберг считает, что для успешного контрнаступления Украине нужно трехкратное преимущество сил. Успехи Украины в Херсонской области и все более интенсивное наступление снизят возможности оккупационных властей провести там "референдум".

Кроме того, Россия перекидывает в Украину недавно сформированные подразделения третьего армейского корпуса, однако пока неизвестно, где они будут развернуты, отметил Гросберг. По словам полковника, ближайшей целью для них может быть Донецкая область, но если Украина добьется успеха в Херсоне, то они будут переброшены туда.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Уже второе на этой неделе. Президент отметил, что приняты и определенные решения.

Читайте также: