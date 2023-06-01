Активные бои за Шебекино: Путин знает о ситуации на Белгородщине - Песков

Пока РДК ведет бои на территории РФ, в Минобороны страны заявляют об уничтожении "террористических формирований".

В Кремле уверяют, что российский диктатор Владимир Путин ознакомлен с ситуацией в Шебекино, расположенным в Белгородской области.

Об этом сообщают российские СМП со ссылкой на спикера президента РФ Дмитрия Пескова.

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"Путин постоянно и регулярно получает информацию о ситуации в Шебекинском районе от военных, пограничников, спасателей и местных властей. Региональные власти работают самоотверженно", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны РФ подтвердили прорыв границы и уверяют, что якобы атака вражеских сил отражена с потерями в технике и живой силе. В России традиционно обвиняют Украину.

"Самоотверженными действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований. В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены", - заявили в министерстве страны-агрессора.

Напомним, 1 июня началась вторая фаза "освобождения" Белгородской области, первая была 22 мая. Бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" зашли на территорию Белгородской области РФ. По информации РДК, сейчас идет бой за Шебекино.

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