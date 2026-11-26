Завод «Лукойл» в Румынии / © Associated Press

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Американский бизнес и государственное финансовое учреждение США вошли в консорциум, договорившийся о приобретении международных активов российской нефтяной компании «Лукойл» в 11 странах. Соглашение предусматривает обмен заблокированных российских акций без прямых денежных выплат Москве. Оно уже вызвало острую критику в американском Конгрессе.

Об этом пишет AP.

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Консорциум инвесторов в пятницу объявил о достижении договоренности о покупке международных энергетических активов компании «Лукойл». Группу инвесторов возглавляет американская компания по управлению активами Eldridge, которой руководит миллиардер Тодд Боэли. Кроме нее, в консорциум вошли US International Development Finance Corp. — государственное финансовое учреждение США, компания Catena Investment Holding из ОАЭ и нью-йоркский инвестиционный банк Xtellus Capital Partners.

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Ранее в этом году «Лукойл» сообщил о планах продать свои зарубежные активы американской частной инвестиционной компании. Российская нефтедобывающая группа пыталась реализовать свой международный портфель на фоне ожидаемого ужесточения санкций со стороны США.

Какие зарубежные активы «Лукойла» получит консорциум

В рамках договоренности консорциум получит Lukoil International — компанию, которой принадлежат энергетические активы «Лукойла» за пределами России. Портфель включает в себя нефтяные и газовые месторождения, нефтеперерабатывающие предприятия, трубопроводы и другие объекты инфраструктуры в 11 странах. По информации консорциума, совокупная добыча этих активов составляет около 350 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Согласно предложенной структуре соглашения, консорциум передаст заблокированные российские акции «Лукойлу» и другим компаниям в обмен на всю ликвидность Lukoil International. Таким образом, группа инвесторов под руководством США сможет избежать прямой денежной выплаты России за приобретенные активы.

US International Development Finance Corp. станет владельцем доли в активах от имени Соединенных Штатов. Представитель DFC заявил, что участие учреждения имеет целью защитить американские интересы и минимизировать риск того, что активы могут оказаться под контролем конкурентов. Общавшийся на условиях анонимности представитель назвал активы «Лукойла» важными для энергетической безопасности США и их союзников.

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Демократы в Конгрессе против соглашения по активам «Лукойла»

Конгрессмен США Грегори Микс, демократ и старший представитель меньшинства в Комитете Палаты представителей по иностранным делам, выступил против предложенного соглашения. Он заявил, что администрация президента США Дональда Трампа фактически обходит установленный Конгрессом запрет на инвестиции DFC в Россию, который должн был использоваться в качестве рычага давления на Москву для прекращения войны против Украины.

«DFC существует для содействия развитию на развивающихся рынках, а не для того, чтобы служить финансовым инструментом для богатых и влиятельных друзей президента Трампа», — заявил Микс.

Ранее в этом году «Лукойл» пытался договориться о продаже своих международных активов американской инвестиционной компании Carlyle Group. Министерство финансов США установило для российской компании конечный срок продажи зарубежных активов — 28 февраля.

Напомним, в октябре The New York Times писало, что продажа международных активов «Лукойла» может принести выгоду инвесторам, связанным с Трампом. Это соглашение обсуждали спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 5 сентября в качестве способа стимулировать Москву к компромиссу в отношении Украины. Главным претендентом на покупку NYT называло консорциум донора Трампа — Тодда Боэли — вместе с ближневосточными инвесторами, имеющими бизнес-связи с Кушнером и семьей Уиткоффа.

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В начале ноября Reuters сообщило, что продажа зарубежных активов «Лукойла» близится к завершению. В заявлении говорилось, что соглашение, заключение которого ожидается в ближайшие недели, завершит более годовой процесс продаж после введения санкций США в октябре 2025 года и выхода из переговоров главного конкурента компании Carlyle.

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