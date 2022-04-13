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Активы олигарха Абрамовича на $7 млрд заблокировали в одной из оффшорных зон

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Активы олигарха Абрамовича на $7 млрд заблокировали в одной из оффшорных зон

Роман Абрамович / Getty Images

Правоохранители также провели обыск в помещении, которое может быть связано с бизнесменом.

Более 7 млрд дол. российского олигарха Романа Абрамовича заморозили власти в оффшорной зоне острова Джерси, в частности соответствующее постановление издал Королевский суд.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление местного правительства 13 апреля.

Правоохранители также провели обыск в помещении, которое может быть связано с Абрамовичем.

Напомним, в марте ЕС и Британия ввели против Абрамовича санкции на фоне ограничения финансовой свободы приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских олигархов. Однако Абрамович смог избежать санкций США, вероятно, благодаря его роли в переговорах Украины и России по поводу войны.

Западные санкции заморозили активы Абрамовича, а также под вопросом оказалось будущее футбольного клуба "Челси", которым владеет олигарх.

Добавим, что часть Нормандских островов Джерси имеет собственное правительство, но принадлежит к юрисдикции Британии. Джерси долгое время считается "налоговой гаванью" для олигархов, украинское правительство внесло его в перечень оффшорных зон.

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