Актриса из "Гарри Поттера" призналась, как Трамп звал ее на свидание

Актриса Эмма Томпсон в фильме о «Гарри Поттере»

Во время Локарнского кинофестиваля оскароносная актриса Эмма Томпсон, сыгравшая профессора Сибиллу Трелони в одном из фильмов о «Гарри Поттере», вспомнила, как когда-то президент США Дональд Трамп пригласил ее на ужин.

Об этом пишет Variety.

Томпсон рассказала, как Трамп лично позвонил ей в 1998 году во время съемок политической драмы «Основные цвета» об избирательной кампании тогдашнего президента США Билла Клинтона. Томпсон там играла главную роль.

«Телефон зазвонил в моем трейлере, и это был Дональд Трамп. Я подумала, что это шутка. „Привет, это Дональд Трамп“. Я ответила: „Чем могу помочь?“ Я думала, что он нуждается в указаниях, как доехать. А он сказал: «Я был бы рад, если бы вы остановились в одном из моих замечательных мест, и, возможно, мы могли бы поужинать», — рассказала актриса.

Она пошутила о возможном альтернативном развитии американской истории.

«Я поняла, что именно в тот день окончательно оформился мой развод. Видимо, у него есть люди, которые ищут подходящих кандидаток для свиданий среди симпатичных разведенных женщин — ведь он нашел номер моего трейлера! Это уже преследование! Так что да, я могла пойти на свидание с Дональдом Трампом. Я могла изменить ход американской истории!» — рассказала Томпсон.

Эмма Томпсон — одна из самых известных и уважаемых британских актрис в Голливуде, обладательница премии «Оскар». Зрители знают ее по ролям во франшизе «Гарри Поттер», фильмах «Круэлла» и «Реальная любовь».

К слову, ранее Белому дому пришлось опровергать слухи о разводе Трампа с женой Меланией. О том, что пара якобы разведена и живет отдельными жизнями, заявлял биограф Майкл Вольф.