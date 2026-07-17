Акции «Газпрома» обрушились до минимума: Китай заблокировал главную газовую надежду Кремля

Китай обвалил акции "Газпрома" / © Associated Press

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Акции российского «Газпрома» 16 июля обновили исторический минимум на Московской бирже, опустившись до 83,98 рубля за акцию. Это ниже даже показателя, зафиксированного во время мирового финансового кризиса 2008 года, когда стоимость акций компании достигла 84 рублей.

Об этом сообщает LIGA.net.

Позже котировки частично отыграли потери и поднялись до 85,5 рубля за акцию, однако бумаги компании остались в глубоком минусе.

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В то же время, индекс Московской биржи упал на 3,4% — до 2040 пунктов, что стало самым низким показателем с октября 2022 года. Большинство ликвидных акций российских компаний за день потеряли от 2 до 8% стоимости.

Эксперты считают, что главным фактором обрушения акций «Газпрома» стали затянутые переговоры по строительству газопровода «Сила Сибири — 2», а также жесткая позиция Китая, фактически оставшегося единственным крупным покупателем российского трубопроводного газа.

Сейчас более половины экспорта «Газпрома» обеспечивает именно китайский рынок, тогда как возможности существенно увеличить поставки в других направлениях почти отсутствуют.

По данным The Wall Street Journal, Пекин фактически приостановил переговоры по проекту «Сила Сибири — 2», требуя от Москвы значительного снижения стоимости газа — примерно до 50 долларов за тысячу кубометров, что соответствует внутрироссийским ценам.

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С начала 2026 года рыночная капитализация «Газпрома» сократилась примерно на 1 триллион рублей. Если сравнивать с пиковыми показателями 2021 года компания потеряла почти 80% своей рыночной стоимости. Сейчас ее капитализация оценивается примерно в 2 триллиона рублей или около 25,6 млрд долларов.

После начала полномасштабной войны против Украины «Газпром» фактически потерял большую часть европейского рынка. По оценкам экспертов, экспорт компании сократился почти на две трети — с примерно 200 млрд кубометров в год до уровня, который последний раз наблюдался еще в середине 1980-х годов.

Среди крупнейших покупателей российского трубопроводного газа остаются Китай и Турция. В то же время, в Европе топливо продолжают закупать только Венгрия, Словакия и Греция, однако эти поставки могут прекратиться уже в 2027 году после введения газового эмбарго Европейского Союза.

Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев считает, что нынешняя ситуация свидетельствует о стратегической потере Россией статуса «газовой сверхдержавы».

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По его словам, страна постепенно превращается из одного из ключевых игроков мирового газового рынка в изолированного поставщика сырья с ограниченными возможностями экспорта, что будет иметь долгосрочные негативные последствия для российской экономики.

Ранее сообщалось, что Китай требует от России продавать газ почти по внутренним ценам — около 50 долларов за тысячу кубометров.

Мы ранее информировали, что Китай активно налаживает контакты с будущей российской элитой и усиливает экономический контроль, готовясь к эпохе после ухода Путина с политической арены.

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