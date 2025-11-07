Акционеры Tesla одобрили рекордный пакет выплат Илону Маску на триллион долларов

Илон Маск / © Associated Press

На ежегодном собрании акционеров Tesla более 75% голосов поддержали новый пакет выплат для генерального директора Илона Маска . Это решение может принести ему до 423,7 миллионов дополнительных акций компании в течение следующих 10 лет, что потенциально оценивается в $1 триллион.

Об этом пишет CNN .

Пакет не включает в себя 15% акций, которые Маск уже контролирует. Во время оглашения результатов в зале раздались аплодисменты и возгласы поддержки, а сам Маск поблагодарил акционеров, отметив: «Я очень благодарен».

Маск не получает фиксированную зарплату — весь его доход формируется из-за опционов на акции. Для реализации полного пакета Tesla должна достичь рыночной капитализации в $8,5 триллиона и выполнить ряд операционных и финансовых показателей. Успешная реализация пакета эквивалентна заработку около $275 миллионов в день – это самый большой компенсационный план в истории корпоративного мира.

Чтобы достичь указанного уровня, акции Tesla должны вырасти на 466% от текущей стоимости, даже превышающей рыночную капитализацию Nvidia, которая на прошлой неделе достигла $5 триллионов. Сейчас состояние Маска оценивается в $473 миллиарда, главным образом благодаря его долям в Tesla, SpaceX и xAI.

Совет директоров Tesla предупреждал, что в случае отказа в одобрении пакета Маск мог бы рассмотреть вопрос об уходе из компании.

Несмотря на то, что Tesla пережила сложный год с понижением продаж и доходов, Маск заявил, что будущее компании — не только в производстве электромобилей. По его словам, Tesla переходит к эпохе искусственного интеллекта, робототехники и автономного транспорта.

Во время выступления он акцентировал больше внимания на разработке роботов и роботокси, чем на автомобилях. Маск заявил, что робот Tesla станет «самым большим продуктом всех времен — больше мобильных телефонов или чем-либо другим».

Он предположил, что роботов можно будет производить по $20 тысяч за единицу по цене автомобиля и что они способны изменить глобальную экономику, преодолеть бедность и даже заменить хирургов.

Однако все эти проекты пока находятся на этапе разработки, поэтому одобрение рекордного пакета не гарантирует, что Маск получит все возможные выплаты. Ему придется преодолеть нынешние трудности компании и доказать реалистичность своих амбициозных обещаний.

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск уже официально стал самым богатым человеком мира, первым преодолев историческую отметку в 500 миллиардов долларов собственного капитала .

Мы ранее информировали, что основатель SpaceX Илон Маск назвал ключевые факторы, определяющие успех колонизации Марса, а также озвучил оптимистичные термины, когда это может произойти .