Актуальные потери России в войне – в Минобороны Британии назвали количество погибших оккупантов

Во время пресс-конференции с участием министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра обороны Швеции Пола Йонсона, проходившей после двухсторонней встречи двух министров в Лондоне, главы назвали потери России в войне против Украины.

Об этом шла речь во время мероприятия в столице Британии.

Поэтому, по меньшей мере, 220 тысяч российских военных уже погибли или получили ранения в Украине.

Уоллес рассказал о безумных потерях России, которые она понесла с начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Согласно последним данным США, которые я видел, количество погибших или раненых россиян превышает 220 тысяч. Это демонстрирует, что они не прекращают нести огромные потери", – сказал министр обороны Британии.

Он призвал РФ вывести войска с суверенной территории Украины.

По его словам, Великобритания вместе с международными союзниками не собирается прекращать поддержку Украины и ВСУ.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на утро 29 марта общее количество российских потерь составляет 172 340 военных. Только за сутки ликвидировано 610 вражеских лиц.

Силы обороны Украины уничтожили также немало российской техники:

танков – 3609 (+7 в сутки);

боевых бронированных машин – 6 966;

артиллерийских систем – 2659 (+6);

РСЗО – 526 (+1);

средства ПВО – 277;

самолетов – 306 (+1);

вертолетов – 291;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2239 (+4);

крылатых ракет – 911;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5507 (+5);

специальной техники – 288 (+1).

"Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Это произошло около 13:30 на Бахмутском направлении", — сообщили в Генштабе.

В то же время, ранее писали, что Россия увеличила количество человек в своей армии в прошлом году на 500 тыс. Из этого количества около 100 тыс. были завербованы в ПИК.