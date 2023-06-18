Акула на пляже испугала туристов и довела женщину до панической атаки (видео)

Акула на пляже в Испании напугала туристов и довела купающуюся в море пожилую женщину до панической атаки.

Отдыхающие начали бежать из воды в безопасное место, когда заметили акулу, пишет Mirror.

Инцидент произошел на пляже Агуамарин, к югу от Аликанте около 10 утра в четверг, 15 июня.

Вероятно, это была голубая акула длиной около двух метров. Местная полиция и спасатели безуспешно искали животное, но оно незаметно поплыло обратно в море.

Напомним, в Египте акула приплыла к берегу, потащила и съела российского туриста. Парень погиб на глазах своего отца. Инцидент произошел в городе Хургада.

Акула испугала туристов в Испании/Фото: SOLARPIX.COM

Акула на пляже испугала туристов в Испании

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