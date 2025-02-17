Акула откусила туристке руки после того, как она попыталась сфотографироваться с хищником

Несмотря на то, что прошлый год стал "исключительно спокойным" по поводу укусов акул, в 2025-м уже произошли первые нападения хищников на людей.

Одна туристка получила больше, чем рассчитывала, после того как залезла в океан, чтобы позировать для фото рядом с акулой, но животное набросилось на нее и оторвало ей обе руки одним укусом, сообщает Daily Star.

Женщина, имя которой не называется, но считается, что она из Канады, наслаждалась солнцем на пляже на острове Теркс и Кайкос. Она увидела прекрасную возможность сфотографироваться рядом с проплывавшей у берега акулой, но все обернулось против нее.

55-летняя путешественница якобы пыталась "вступить в контакт" со зверем и сделать фото, прежде чем он нанес удар. Ее семья, стоявшая на берегу, как говорится, стала свидетелем нападения, прежде чем ее муж прыгнул и попытался предотвратить повторное нападение акулы.

На фото с места происшествия видно, что женщина лежит на песчаном берегу в окружении посетителей пляжа. Все они прижимали ей руки тканью, пытаясь остановить сильное кровотечение.

Акула напала на туристку / Фото: Magneticmediatv

Хотя официальные подробности пока не сообщаются, по оценкам местных властей, акула была около двух метров длиной. Порода акулы пока что неизвестна, но по неподтвержденным сообщениям в Интернете можно предположить, что это была тупорылая акула, часто встречающаяся у берегов острова.

"Я был там в течение 40 минут, а она все еще не исчезала", – рассказал один из свидетелей местному новостному сайту после инцидента.

Полиция сообщила, что пострадавшую вытащили на берег и доставили на лечение в медицинский центр. Ей ампутировали одну руку до запястья, а другую – к середине предплечья, и сейчас она получает медицинскую помощь в Канаде.

Мужчина, находившийся на месте происшествия, сказал, что она смогла дойти до берега после укуса. Он добавил, что ее укусили в бедро, но она не потеряла ногу.

Когда ее муж избивал акулу, чтобы отпугнуть ее, она, по его словам, просто покружила вокруг и напала на женщину снова.

Полиция и природоохранные органы подтвердили нападение в водах у пляжа Томпсонс Коув около 10:30 утра в пятницу, 7 февраля.

Напомним, недавно был пойман самый большой самец белой акулы в мире. Длина Контендера составляет 420 см, а вес – примерно 750 кг.

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