Акула откусила туристке руки после того, как она попыталась сфотографироваться с хищником

Женщина, которая наслаждалась отдыхом, увидела возможность сделать красивое фото.
Несмотря на то, что прошлый год стал "исключительно спокойным" по поводу укусов акул, в 2025-м уже произошли первые нападения хищников на людей.
Одна туристка получила больше, чем рассчитывала, после того как залезла в океан, чтобы позировать для фото рядом с акулой, но животное набросилось на нее и оторвало ей обе руки одним укусом, сообщает Daily Star.
Женщина, имя которой не называется, но считается, что она из Канады, наслаждалась солнцем на пляже на острове Теркс и Кайкос. Она увидела прекрасную возможность сфотографироваться рядом с проплывавшей у берега акулой, но все обернулось против нее.
55-летняя путешественница якобы пыталась "вступить в контакт" со зверем и сделать фото, прежде чем он нанес удар. Ее семья, стоявшая на берегу, как говорится, стала свидетелем нападения, прежде чем ее муж прыгнул и попытался предотвратить повторное нападение акулы.
На фото с места происшествия видно, что женщина лежит на песчаном берегу в окружении посетителей пляжа. Все они прижимали ей руки тканью, пытаясь остановить сильное кровотечение.
Хотя официальные подробности пока не сообщаются, по оценкам местных властей, акула была около двух метров длиной. Порода акулы пока что неизвестна, но по неподтвержденным сообщениям в Интернете можно предположить, что это была тупорылая акула, часто встречающаяся у берегов острова.
"Я был там в течение 40 минут, а она все еще не исчезала", – рассказал один из свидетелей местному новостному сайту после инцидента.
Полиция сообщила, что пострадавшую вытащили на берег и доставили на лечение в медицинский центр. Ей ампутировали одну руку до запястья, а другую – к середине предплечья, и сейчас она получает медицинскую помощь в Канаде.
Мужчина, находившийся на месте происшествия, сказал, что она смогла дойти до берега после укуса. Он добавил, что ее укусили в бедро, но она не потеряла ногу.
Когда ее муж избивал акулу, чтобы отпугнуть ее, она, по его словам, просто покружила вокруг и напала на женщину снова.
Полиция и природоохранные органы подтвердили нападение в водах у пляжа Томпсонс Коув около 10:30 утра в пятницу, 7 февраля.
Напомним, недавно был пойман самый большой самец белой акулы в мире. Длина Контендера составляет 420 см, а вес – примерно 750 кг.
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