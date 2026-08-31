Акула схватила ее за руку и потащила под воду: что сделала женщина, чтобы выжить

Акула / © Unsplash

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34-летняя Лия Стюарт из Сиднея впервые рассказала, как выжила после нападения 4-метровой белой акулы. В июне на пляже Куджи она потеряла левую руку и много крови, но смогла спастись, отбиваясь от хищника под водой.

Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что главной мотивацией бороться за жизнь женщины стала ее маленькая дочь Август. Нападение произошло после того, как Стюарт завершила свое традиционное субботнее утреннее плавание и уже направлялась к берегу.

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«Я услышала позади себя девушку… пронзительный крик. Я повернулась и увидела огромный плавник за ней. Он был просто огромный. Я посмотрела на его размер и поняла, что это не дельфин», — рассказала Стюарт.

Хищник стремительно приближался, и вскоре расстояние между ними сократилось до 30 сантиметров. По словам женщины, морда животного была «ужасной», с «маленькими черными глазами-бусинками» и огромными зубами и пастью.

«Мы смотрели друг другу прямо в глаза», — вспоминает пострадавшая.

Сохраняя спокойствие в критический момент, женщина решила сопротивляться.

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«Я правша, поэтому подумала: „Попробую левый хук“», — объяснила она.

Однако при ударе акула схватила ее за руку.

«Я резко выбросила вперед левую руку, а акула вцепилась в мое предплечье и принялась рвать кожу, мышцы — все… Между предплечьем и кистью образовалась большая рана», — описала момент нападения Стюарт.

После этого животное схватило женщину за ногу и начало тянуть ее под воду. В этот момент Стюарт подумала, что умирает, но вспомнила свою дочь.

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«Я подумала: „Вот и все, вот так я умру“. А потом вспомнила Август и подумала: у нее не будет мамы, она вырастет без мамы. Я просто знала, что не могу ее оставить… Знаю, это звучит странно, но я будто бы заставила себя вернуться», — поделилась женщина, сдерживая слезы.

Она продолжила избивать акулу, сравнив эти ощущения с ударами о кирпичную стену.

«В голове я повторяла себе: „Ты не отнимешь меня от моей дочери“, — и развернулась и начала избивать ее снова, снова и снова. Это было как сражаться с динозавром», — рассказала Стюарт.

В конце концов, активное сопротивление дало результат.

«Видимо, я нанесла ей один очень сильный удар, и тогда она меня отпустила. Это было самое трудное, что я когда-либо делала, но я завоевала себе путь на свободу», — отметила женщина.

На берег раненую женщину вытащили другие отдыхающие, после чего ее немедленно госпитализировали. Из-за критической кровопотери и серьезных повреждений хирургам пришлось ампутировать ей левую конечность. Лия прошла через медикаментозный сон и около десяти операций.

Однако, несмотря на все пережитое, Стюарт отказывается от статуса жертвы и не хочет оставаться в памяти людей просто как «девушка, которую акула разорвала на пляже».

«Я женщина, которая ударила акулу в морду», — подытожила она.

Напомним, обычная семейная прогулка по американскому пляжу в поисках красивых раковин неожиданно обернулась сенсационным открытием останков самого опасного доисторического хищника.

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