Акулы атаковали катамаран с россиянами в Тихом океане: судно затонуло (фото)

В Тихом океане акулы атаковали катамаран кругосветной экспедиции Russian Ocean Way с россиянами на борту.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Акулы атаковали катамаран дважды. Сначала 4 сентября они повредили левый баллон судна, и оно оказалось в аварийном состоянии. Путешественники продержались на поврежденном катамаране около суток. Однако в ночь на 6 сентября за 410 миль до Австралии акулы во второй раз атаковали судно и разорвали правый баллон. Катер начал тонуть.

Акулы атаковали катамаран с россиянами Russian Ocean Way/Фото: российские средства массовой пропаганды

На борту Russian Ocean Way находились три человека: члены Томского отделения Российского географического общества Евгений Ковалевский и Станислав Березкин, а также француз Винсент Этьен. Они подали сигнал SOS. Когда путешественники уже были в воде, через 45 мин. их спас панамский сухогруз. Мужчин эвакуировали, но катамаран затонул в океане.

Команда Russian Ocean Way по-прежнему находится на спасательном судне. Ее члены планируют продолжать экспедицию, однако не понятно, на чем именно.

К слову, эта экспедиция началась еще в 2021 году в Санкт-Петербурге. Она посвящена 250-летию со дня рождения мореплавателя Ивана Крузенштерна и 200-летию открытия Антарктиды российскими моряками.

Акулы атаковали катамаран с россиянами Russian Ocean Way/Фото: российские средства массовой пропаганды

Акулы атаковали катамаран с россиянами Russian Ocean Way/Фото: российские средства массовой пропаганды

Акулы атаковали катамаран с россиянами Russian Ocean Way/Фото: российские средства массовой пропаганды

Акулы атаковали катамаран с россиянами Russian Ocean Way/Фото: российские средства массовой пропаганды

Акулы атаковали катамаран с россиянами Russian Ocean Way/Фото: российские средства массовой пропаганды

Напомним, в июне в египетской Хургаде акула напала и съела российского туриста у берега.

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