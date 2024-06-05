"Аквамен по-русски": в Москве полуголый мужчина бросился на машину, а затем прыгнул в реку (видео)

Мотивы мужчины так никто и не понял.
В Москве снова странная история. На этот раз полуголый мужчина сначала бросился под автомобиль "Ягуар", потом прыгнул в Москву-реку и вылез на сушу по бетонным заграждениям уже голышом.
Об этом пишет Baza.
Как рассказал полиции водитель "Ягуара", на светофоре на улице Народной сразу после того, как он двинулся, к нему на капот запрыгнул неизвестный в одних шортах. Вскрикнув что-то нечленораздельное, незнакомец направился в сторону реки и прыгнул в воду.
Мужчина переплыл реку и вышел из воды уже без шорт.
По словам очевидца, незнакомец, вероятно, находился в состоянии измененного сознания.
Напомним, рядом с Кремлем появилась надпись "ГУР" – россияне задержали двух женщин.
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