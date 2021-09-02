"Аль-Каида" присоединилась к "Талибану" в наступлении на афганскую провинцию Панджшер — СМИ

Сейчас в Панджшере продолжаются ожесточенные бои между боевиками и афганскими силами сопротивления, сообщается о потерях с обеих сторон.
К боевикам "Талибана", которые ведут наступательную операцию на единственную неподконтрольную провинцию Панджшер, присоединились боевики движения "Аль-Каида".
Об этом в четверг стало известно изданию Al Arabia от собственных источников.
Обе стороны понесли потери во время боев в последние дни, поскольку радикальное движение "Талибан", которое захватило большинство страны, пытается взять последнюю провинцию, которая решилась сопротивляться террористам. Правоохранители и остатки предыдущего афганского правительства собрались в долине Панджшер после падения Кабула 15 августа.
Горный регион является домом для Ахмада Масуда, сына легендарного военного командира Ахмад Шаха Масуда, известного также как Панджшерский лев. Масуд-старший участвовал в противостоянии советской оккупации 1979-89 годов. Позже благодаря ему "Талибану" не удалось захватить провинцию Панджшер.
Силы сопротивления прятались в долине, которую исторически трудно атаковать из-за ее географии. Попытки договориться об урегулировании не увенчались успехом, и каждая сторона обвиняла другую в провале переговоров, когда талибы готовились объявить новое правительство.
Представитель "Талибана" Забихулла Моджахед заявил в четверг, что бойцы группы вошли в Панджшер и взяли под контроль некоторую территорию.
"Мы начали операцию после того, как переговоры с местной вооруженной группой провалились", — сказал он. — Они (афганцы. — Ред.) понесли значительные потери".
Однако представитель Национального фронта сопротивления Афганистана, группировки сил сопротивления, заявил, что силы сопротивления полностью контролируют все проходы и въезды и сдерживают усилия, чтобы захватить район Шотул у входа в долину.
"Враг делал несколько попыток войти в Шотул с Джабул-Сараджа, и каждый раз терпел неудачу", — сказал он, имея в виду город в соседней провинции Парван.
Напомним:
- В афганской провинции Панджшер — единственной, которая не покорилась талибам, бойцы сопротивления убили десятки исламистов, когда террористы начали штурм их горной крепости.
- Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана — из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тысяч человек. В то же время, в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США.