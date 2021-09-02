"Аль-Каида" присоединилась к "Талибану" в наступлении на афганскую провинцию Панджшер — СМИ

"Аль-Каида" присоединилась к "Талибану" в наступлении на афганскую провинцию Панджшер — СМИ

Сейчас в Панджшере продолжаются ожесточенные бои между боевиками и афганскими силами сопротивления, сообщается о потерях с обеих сторон.

К боевикам "Талибана", которые ведут наступательную операцию на единственную неподконтрольную провинцию Панджшер, присоединились боевики движения "Аль-Каида".

Об этом в четверг стало известно изданию Al Arabia от собственных источников.

Обе стороны понесли потери во время боев в последние дни, поскольку радикальное движение "Талибан", которое захватило большинство страны, пытается взять последнюю провинцию, которая решилась сопротивляться террористам. Правоохранители и остатки предыдущего афганского правительства собрались в долине Панджшер после падения Кабула 15 августа.

Горный регион является домом для Ахмада Масуда, сына легендарного военного командира Ахмад Шаха Масуда, известного также как Панджшерский лев. Масуд-старший участвовал в противостоянии советской оккупации 1979-89 годов. Позже благодаря ему "Талибану" не удалось захватить провинцию Панджшер.

Силы сопротивления прятались в долине, которую исторически трудно атаковать из-за ее географии. Попытки договориться об урегулировании не увенчались успехом, и каждая сторона обвиняла другую в провале переговоров, когда талибы готовились объявить новое правительство.

Представитель "Талибана" Забихулла Моджахед заявил в четверг, что бойцы группы вошли в Панджшер и взяли под контроль некоторую территорию.

"Мы начали операцию после того, как переговоры с местной вооруженной группой провалились", — сказал он. — Они (афганцы. — Ред.) понесли значительные потери".

Однако представитель Национального фронта сопротивления Афганистана, группировки сил сопротивления, заявил, что силы сопротивления полностью контролируют все проходы и въезды и сдерживают усилия, чтобы захватить район Шотул у входа в долину.

"Враг делал несколько попыток войти в Шотул с Джабул-Сараджа, и каждый раз терпел неудачу", — сказал он, имея в виду город в соседней провинции Парван.

Напомним:

В афганской провинции Панджшер — единственной, которая не покорилась талибам, бойцы сопротивления убили десятки исламистов, когда террористы начали штурм их горной крепости.

когда террористы начали штурм их горной крепости. Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана — из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тысяч человек. В то же время, в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США.

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