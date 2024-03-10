"Аль-Каида" в Йемене потеряла своего лидера: что случилось

Причины смерти предводителя, руководившего террористической организацией более 4 лет, не называют.

Самое активное отделение суннитской исламистской террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП), действующей на территории Йемена и Саудовской Аравии, объявило о смерти своего лидера Халида бин Умара Батарфи в воскресенье, 10 марта.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на мониторинговую группу Site Intelligence Group, следящую за террористическими организациями.

В сообщении говорится, что террористы "Аль-Каиды" не назвали причину смерти своего предводителя.

Известно, что Халид бин Умар Батарфи возглавил террористов "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" после гибели в феврале 2020 его предшественника Касима аль-Райми, об уничтожении которого в Йемене сообщил тогдашний президент США Дональд Трамп.

Что известно об "Аль-Каиде на Аравийском полуострове"

Группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове" базируется в Йемене, где возникла в январе 2009 года в результате слияния йеменских и саудовских террористических элементов.

Заявленные цели АКАП включают установление халифата и введение шариатского права на Аравийском полуострове и на Ближнем Востоке в целом.

Целями террористических действий АКАП были местные, американские и западные объекты на Аравийском полуострове, а также за его пределами. Группировка взяла на себя ответственность за многочисленные террористические акты, включая атаку в январе 2015 года на сотрудников сатирической газеты Charlie Hebdo в Париже, в результате которой погибли 12 человек.

В то же время йеменская "Аль-Каида" враждует с другой террористической группировкой, которая контролирует большую территорию Йемена — шиитскими боевиками-хуситами, распространяющими свое влияние в регионе, совершая нападения на торговые суда в Красном море, заявляя о поддержке палестинцев в Секторе Газа. Причина вражды между "Аль-Каидой" и хуситами состоит как в религиозных разногласиях двух течений ислама, так и в том, что первых поддерживает Саудовская Аравия, а вторых — Иран.

19 января 2010 Государственный департамент США признал АКАП иностранной террористической организацией. Все предводители соответственно разыскиваются как международные террористы.

Американская программа Rewards for Justice предлагала до 5 миллионов долларов в обмен на информацию, которая приведет к задержанию Халида бин Умара Батарфи, о смерти которого сообщили сегодня.

По данным Site intelligence group, наследником погибшего главаря АКАП станет Саад бин Атеф Аль-Авлаки.

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Напомним, четыре года назад Белый дом официально подтвердил успешность проведенной по указанию президента США Дональда Трампа антитеррористической операции в Йемене, в ходе которой был уничтожен основатель и главарь террористов "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" Касим аль-Райми и его заместитель Айман аль-Завахи .

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