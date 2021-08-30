"Аль-Каида" возвращается в Афганистан: сподвижник бен Ладена вернулся в страну

Помощник Усамы бен Ладена вернулся в свой родной город в Афганистане за несколько часов до окончательного выхода американских войск.

Помощник всемирно известного Усамы бен Ладена и международный террорист Амин Аль Хак вернулся в Афганистан после 20 лет изгнания. Он возвратился в свой родной город в провинции Нангархар спустя две недели после того, как она попала под контроль талибов.

Об этом сообщает Daily Mail.

Аль Хак был главным поставщиком оружия для "Аль-Каиды" и руководителем личной охраны бен Ладена во время пребывания в пещерном городе моджахедов Тора-Бора.

Dr. Amin-ul-Haq, a major al-Qaeda player in Afghanistan, Osama Bin Laden security in charge in Tora Bora, returns to his native Nangarhar province after it fell to the Taliban. Dr. Amin became close to OBL in the 80s when he worked with Abdullah Azzam in Maktaba Akhidmat. pic.twitter.com/IXbZeJ0nZE — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 30, 2021

На вопрос о возвращении Аль Хака в Афганистан, Пентагон ответил изданию, что не комментирует разведывательные вопросы.

Аль Хак был задержан пакистанским разведывательным агентством в 2008 году. Но в 2011 году его освободили, примерно через полгода после убийства бен Ладена.

"Амин Аль Хак был арестован по ошибке, поэтому полиция не смогла доказать ни одного обвинения в его связях с Усамой бен Ладеном, и суд освободил его", — объясняли в Пакистане.

Ранее талибы обещали, что "Аль-Каиды" не будет в Афганистане. Но, похоже, это обещание террористы не сдержат.

Напомним, что последние британские войска покинули захваченный Афганистан, США перешли к финальной фазе вывода.

захваченный Афганистан, США перешли к финальной фазе вывода. Представители террористического движения "Талибан" 19 августа официально объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан".

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