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"Аль-Каида" возвращается в Афганистан: сподвижник бен Ладена вернулся в страну

"Аль-Каида" возвращается в Афганистан: сподвижник бен Ладена вернулся в страну

Associated Press

Помощник Усамы бен Ладена вернулся в свой родной город в Афганистане за несколько часов до окончательного выхода американских войск.

Помощник всемирно известного Усамы бен Ладена и международный террорист Амин Аль Хак вернулся в Афганистан после 20 лет изгнания. Он возвратился в свой родной город в провинции Нангархар спустя две недели после того, как она попала под контроль талибов.

Об этом сообщает Daily Mail.

Аль Хак был главным поставщиком оружия для "Аль-Каиды" и руководителем личной охраны бен Ладена во время пребывания в пещерном городе моджахедов Тора-Бора.

На вопрос о возвращении Аль Хака в Афганистан, Пентагон ответил изданию, что не комментирует разведывательные вопросы.

Аль Хак был задержан пакистанским разведывательным агентством в 2008 году. Но в 2011 году его освободили, примерно через полгода после убийства бен Ладена.

"Амин Аль Хак был арестован по ошибке, поэтому полиция не смогла доказать ни одного обвинения в его связях с Усамой бен Ладеном, и суд освободил его", — объясняли в Пакистане.

Ранее талибы обещали, что "Аль-Каиды" не будет в Афганистане. Но, похоже, это обещание террористы не сдержат.

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