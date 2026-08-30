«Алабугу» превращают в крепость: Россия защищает производство «шахедов» от ударов

Производство дронов

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Спутниковые снимки обнаружили строительство масштабной антидроновой защиты вокруг российского производства ударных дронов «Герань» в особой экономической зоне «Алабуга».

Строительство обнаружил аналитик Спенсера Фарагассо из Института науки и международной безопасности (Good ISIS).

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Важно, что снимки высокого разрешения от Vantor и Airbus за июль и август 2026 демонстрируют появление десятков больших решетчатых башен вокруг производственных мощностей беспилотников и других объектов, вовлеченных в обеспечение их производства.

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Как отмечают аналитики, оборонительная система состоит из двух поясов башен. Первый, внутренний периметр, образуют более низкие конструкции, непосредственно окружающие ключевые производственные объекты.

Второй внешний периметр состоит из высших башен и охватывает значительно большую территорию.

При этом устанавливать вышки начали после 18 мая 2026 года. На спутниковых снимках в начале июля уже виден завершенный внутренний периметр вокруг основных производственных объектов.

По мнению аналитиков, конструкция предположительно предназначена для установки металлической сетки из тросов, которая должна оградить объекты.

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Ожидается, что такая система усложнит поражение производственного комплекса крылатыми ракетами и ударными БПЛА.

Аналитики также считают, что к концу июля в ОЭЗ «Алабуга» удалось существенно продвинуться в строительстве внешнего защитного периметра с больших башен. Он охватывает, в частности, производственные мощности «Алабуга-Волокно».

Производящие на предприятиях «Алабуги»

Стоит отметить, что «Алабуга-Волокно» входит в состав компании «Химпроминжиниринг», более известной под брендом Umatex Group, — единственного производителя углеродного волокна в России.

Именно через «Алабугу-Волокно» поставляют материалы для производства дронов.

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Углеродное волокно является важным компонентом при изготовлении фюзеляжей дальнобойных дронов, поскольку обеспечивает высокую прочность при чрезвычайно низкой массе.

Недалеко от предприятия также расположен другой важный завод — «Татнефть-Алабуга-стекловолокно». Там производят стекловолоконные ткани, также используемые в композитных фюзеляжах «Шахедов».

Кроме того, территория производства защищена мощной системой ПВО. OSINT-аналитики смогли идентифицировать как минимум 23 точки противовоздушной обороны вокруг «Алабуги».

Это делает объект одним из более защищенных узнаваемых компаний русского военно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что комплекс в «Алабуге», который в 2021 году состоял только из двух зданий, в настоящее время разросся примерно до 116 построек.

Мы ранее информировали, что Россия нарастила производство ударных дронов типа Shahed, которыми каждый день атакует Украину, а ключевую роль в этом масштабировании играет Китай.

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