"Аларм, заражен!": украинские хакеры уничтожили IT-инфраструктуру "Росводоканала" — СМИ

Украинские хакеры группировки Blackjack, вероятно, при поддержке киберспециалистов СБУ провели кибератаку на IT-инфраструктуру Росводоканала. В настоящее время инфраструктура не работает.

Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Стало известно, что хакеры атаковали более 6 тысяч компьютеров и удалили более 50 ТВ данных. В частности, внутренний документооборот, корпоративную почту, сервисы киберзащиты, резервные копии и т.д.

Также источник предоставляет скрины переписки в чате сотрудников в Телеграмм-канале.

украинские хакеры уничтожили IT-инфраструктуру Росводоканала Фото: скрин УП

Люди жалуются, что в пять утра работа предприятия была парализована.

украинские хакеры уничтожили IT-инфраструктуру Росводоканала Фото: скрин УП

Также есть предположения среди "работавших" работников не вирус, а человек с местного компьютера.

Добавим, что в Минцифры заверили вневозможности получения какой-либо важной информации о пользователях в случае взлома "Действия" . Мощная враждебная кибератака на "Киевстар", в результате которой работа мобильного оператора на время даже была прекращена, встревожила украинцев.

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