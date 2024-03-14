Алиев сделал заявление о мире с Арменией: "Ближе, чем когда-либо раньше"

В частности, возобновлены встречи на уровне министров иностранных дел.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сегодня его страна "ближе к миру с Арменией, чем когда-либо прежде".

Об этом азербайджанский лидер сказал на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума, сообщает АЗЕРТАДЖ.

По его словам, и Баку, и Ереван сейчас находятся на пороге мира.

"Никогда в истории независимости Южного Кавказа мир не был таким близким, как сегодня. Это – результат второй Карабахской войны", – высказался президент Азербайджана.

Алиев говорит, что Баку готов к тому, чтобы дальше продолжать мирный процесс с Ереваном. В частности, отметил президент, были возобновлены встречи на уровне министров иностранных дел обеих стран.

"Мы видим, что мира можно достичь, мы этого хотим. Мы восстановили историческую справедливость и международное право. Пора прекратить вражду в этом регионе", – подчеркнул Ильхам Алиев.

Напомним, непризнанный Нагорный Карабах прекратил свое существование с 1 января 2024 года. В сентябре соответствующий указ подписал так называемый глава региона Самвел Шахраманян.

Произошло это после того, как 19 сентября Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия". Впрочем, уже на следующий день "власть" непризнанной республики заявила, что Карабах прекращает огонь и складывает оружие, а Азербайджан заканчивает "антитеррористические мероприятия".

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