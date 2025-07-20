Алиев снова довел Z-пропагандистов до бешенства: все через одно "спасибо"

Ильхам Алиев. / © Getty Images

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев снова разозлил российских пропагандистов. На этот раз искренней благодарностью украинским военным прямо перед камерами.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Стремительно расходящееся сетью видео зафиксировало момент, когда украинская журналистка Елена Курбанова передала Алиеву шевроны подразделений ВСУ. Президент Азербайджана ответил:

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"Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же".

Реакция со стороны российской пропагандистской среды не заставила себя ждать. Громче всего отреагировали фигуры, приближенные к Минобороны РФ и военные телеграмм-каналы, обвинившие Алиева в "открытой поддержке врага".

Комментарии русских пропагандистов. / © Скриншот

Комментарии русских пропагандистов. / © Скриншот

Некоторые пропагандисты даже вспомнили Азербайджану старые образы, в частности эпизод со сбитым российским вертолетом в Армении в 2020 году, за который Кремль до сих пор не получил, как считают в Z-среде, "достаточного покаяния".

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина не должна мириться с оккупацией своих территорий.

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