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Алиев снова довел Z-пропагандистов до бешенства: все через одно "спасибо"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил украинских военных в присутствии журналистки. Реакция Z-пропаганды не заставила себя ждать.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев снова разозлил российских пропагандистов. На этот раз искренней благодарностью украинским военным прямо перед камерами.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Стремительно расходящееся сетью видео зафиксировало момент, когда украинская журналистка Елена Курбанова передала Алиеву шевроны подразделений ВСУ. Президент Азербайджана ответил:
"Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же".
Реакция со стороны российской пропагандистской среды не заставила себя ждать. Громче всего отреагировали фигуры, приближенные к Минобороны РФ и военные телеграмм-каналы, обвинившие Алиева в "открытой поддержке врага".
Некоторые пропагандисты даже вспомнили Азербайджану старые образы, в частности эпизод со сбитым российским вертолетом в Армении в 2020 году, за который Кремль до сих пор не получил, как считают в Z-среде, "достаточного покаяния".
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина не должна мириться с оккупацией своих территорий.